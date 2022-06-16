Суд заборонив Партію Шарія

Восьмий апеляційний суд Львова 16 червня заборонив Партію Шарія, повідомляє рух "Чесно" з посиланням на свого аналітика з партійних фінансів Ігоря Фещенка, який намагався потрапити на засідання.

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"Про доводи Міністерства юстиції та СБУ щодо підстав для заборони партії нам нічого не відомо - журналістів не допустили на засідання, хоча вчора головуюча в іншій справі дозволила нам бути присутніми", - зазначив він.

За його словами, про заборону партії стало відомо зі слів представника суду, який просто вийшов повідомити про результат розгляду. За словами ж представниці Мін'юсту, представники партії мали бути присутніми на засіданні за допомогою відеозв'язку, але так і не з'явилися.

Крім цього, раніше у четвер цей же суд заборонив і партію "Ліва опозиція". Таким чином, кошти та інші активи цих двох партій, їх обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень згідно з ухваленими судом рішеннями буде передано у власність держави.

Водночас розгляд справи про заборону партії "Опозиційна платформа - За життя", який теж відбувався сьогодні, суд переніс на 20 червня.

За інформацією "Чесно", засідання з розгляду заборони ОПЗЖ було єдиним, на якому були присутні представники партії, однак зазначається, що аргументи сторін представникам руху почути також не вдалося, оскільки журналістів та громадських активістів на засідання не допустили, не називаючи причин.

Нагадаємо, що 18 березня Рада національної безпеки і оборони прийняла, а президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про призупинення на період воєнного стану будь-якої діяльності низки партій, які вважаються українською владою проросійськими.

Міністерству юстиції було доручено негайно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності цих політсил, що той незабаром і зробив, ініціювавши їхню заборону через суд.

Йдеться про Соціалістичну партію України, "Блок Володимира Сальдо", "Союз лівих сил", "Опозиційну платформу - За життя", Прогресивну соціалістичну партію України, Партію Шарія, партії "Опозиційний блок", "Наші", "Соціалісти", "Держава" та "Ліва опозиція".

Першим з них 8 червня було заборонено "Оппоблок", за яким пішли заборони "Соціалістів", "Наших", "Держави", партії "Справедливості та розвитку", що не згадувалася в даному списку; "Блока Сальдо", а також СПУ.

В свою чергу, Верховна Рада 3 квітня прийняла закон, який передбачає прискорений розгляд судами питань про заборону партій, а також конфіскацію всього їх майна після такої заборони.