Суд заборонив діяльність партії зрадника Іллі Ківи

Восьмий апеляційний суд Львова 15 червня заборонив Соціалістичну партію України, яку Міністерство юстиції України включило до списку проросійських політичних сил.

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Про це повідомляє громадська організація "Рух ЧЕСНО".



Майно партії та всіх її організацій, згідно з рішенням суду, буде передано державі. Рішення про заборону Соціалістичної партії може бути оскаржене у Верховному Суді.

"Доводи СБУ та Мін'юсту проти СПУ полягали в антиукраїнській та проросійській діяльності та висловлюваннях останніх трьох керівників партії, насамперед — Іллі Ківи. Зокрема, згадувалося про вітання Ківой Володимира Путіна з днем ​​народження, ідеалізацію його діяльності, а також про справу щодо державної зради Ківи", - наголосив аналітик організації "Рух ЧЕСНО" Ігор Фещенко.

За інформацією СБУ, хоча Ківа з 2019 року не є офіційним керівником партії, він і далі впливає на неї.

На сайті партії публікації подавалися про входження Ківи до ОПЗЖ як делегування від СПУ.

Згідно з матеріалами справи, до цього дня Соціалістичну партію України очолює Віктор Заїка – директор іменного благодійного фонду Іллі Ківи "Звільнення".

Крім цього, очолювана Ківой організація "Всеукраїнський рух боротьби з фашизмом "Патріоти за життя", як і його благодійний фонд, зареєстровані за тією ж адресою, що й Соціалістична партія України.

"Окрім цього, як аргументи за заборону наводилася антиукраїнська діяльність окремих керівників осередків СПУ, зокрема Олександра Онищенка. Він очолює Київський міський осередок партії, а також висувався від нього на виборах народних депутатів у 2019 році", - йдеться у повідомленні.

Соціалістична партія – одна із найстаріших політичних сил незалежної України. З заснування у 1991 році та до 2010-го її очолював Олександр Мороз.

Олександр Мороз залишив керівництво в партії, а потім започаткував свій політпроект "Соціалістична партія Олександра Мороза". Під час Революції Гідності головою партії було обрано тодішнього народного депутата від Партії регіонів Миколу Рудьковського.

А з 2017 року партію очолював колишній народний депутат та державний зрадник Ілля Ківа.

Раніше суд заборонив діяльність партії "Наші", головою якої є екс-депутат Верховної Ради Євген Мураєв.

Зазначимо також, що Верховна Рада 3 квітня ухвалила загалом законопроект №7172-1, який передбачає прискорений розгляд судами питань про заборону партій, а також конфіскацію всього їхнього майна після такої заборони. У середині травня закон підписав і Зеленський.