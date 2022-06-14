Суд запретил деятельность партии Мураева "Наши"

Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил деятельность партии "Наши", которую Министерство юстиции Украины включило в список пророссийских политических сил, и председателем которой является экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

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Об этом сообщает общественная организация "Рух ЧЕСНО".

Имущество партии и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству, однако решение еще может быть обжаловано в Верховном Суде.

Аргументы Министерства о запрете партии пока общественности неизвестны, поскольку коллегия судей не допустила на заседание журналистов и представителей общественности.

Евгений Мураев в 2006 году впервые стал депутатом Харьковского областного совета от партии "Виче", а в 2010 переизбрался в облсовет уже от "Партии Регионов". От нее он впервые прошел в парламент в 2012 году, а в 2014 году Мураев снова победил на 181 округе, уже как самовыдвиженец. В парламенте политик присоединился к фракции "Оппозиционный блок", деятельность которой в Украине судом уже запрещена.

В 2017 году Евгений Мураев совместно с еще одним госпредателем Вадимом Рабиновичем начал развивать партию "За жизнь", однако после прихода в нее Виктора Медведчука в 2018 году покинул политсилу.

В октябре 2018 года Мураев одновременно запустил рекламную кампанию своей новой политической партии "Наши" и нового телеканала "Наш".

Правда, на внеочередных парламентских выборах 2019 года баллотировался по списку "Оппозиционного блока", но партия не прошла в парламент.

22 января 2022 года Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Россия планирует оккупировать Украину и поставить во главе нее Мураева. Как Россия, так и сам экс-нардеп это опровергли. Отметим при этом, что Россия в декабре 2018 года ввела против Мураева санкции.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 февраля принял решение ввести санкции против телеканала "Наш", после чего его отключили от вещания.

После российского вторжения Мураев исчез из медийного пространства. По данным СМИ, он выехал в Россию.

Напомним, восьмой апелляционный административный суд 8 июня запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок". Как говорится в решении суда, имущество партии и всех ее ячеек должно быть передано государству.

Отметим также, что Верховная Рада 3 апреля приняла в целом законопроект №7172-1, предусматривающий ускоренное рассмотрение судами вопросов о запрете партий, а также конфискацию всего их имущества после такого запрета. В середине мая закон подписал и Зеленский.