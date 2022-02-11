СНБО решил ввел санкции против телеканала "Наш" на 5 лет

Совет национальной безопасности и обороны Украины во время выездного заседания 11 февраля в Харькове принял решение ввести санкции против ряда компаний на 5 лет. Кроме всех прочих под ограничения попал телеканал "Наш".

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам совещания в Харькове.

"Введены санкции против компании "Наша Прага" (канал "Макси-ТВ"), "Наш 24", "Наш 365" (канал "НАШ") и против компании, которая, по нашей информации, владеет всеми этим компаниями и зарегистрирована на Кипре, в городе Лимассол", — сказал Данилов.

Он добавил, что санкции вводятся на основе соответствующих документов по представлению СБУ.

Под аналогичные санкции, по решению СНБО , попала и московская компания "Витрина ТВ", она предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов.

Напомним, телеканал "Наш" основали в ноябре 2018 года, после чего он начал вещать вместо эфира женского телеканала "Макси-ТВ". В настоящее время телеканал принадлежит Евгению Мураеву.

Ранее он хотел продать "Наш" группе компаний "Смарт-холдинг", однако сделка так и не состоялась.

Ранее YouTube заблокировал аккаунты телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, созданных на базе закрытых "112 Украина", NewsOne и ZIК.

В Украине "112 Украина", NewsOne и ZIK были отключены от телевещания 2 февраля, спустя пару часов после публикации указа Зеленского о введении санкций против них и их владельца — нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Сначала они продолжили вещать через Youtube, но впоследствии прекратили существование, перейдя на вещание под брендом "Первый независимый". В апреле YouTube и вовсе заблокировал по требованию Украины просмотр каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK на ее территории.