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СНБО решил ввел санкции против телеканала "Наш" на 5 лет
Совет национальной безопасности и обороны Украины во время выездного заседания 11 февраля в Харькове принял решение ввести санкции против ряда компаний на 5 лет. Кроме всех прочих под ограничения попал телеканал "Наш".
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам совещания в Харькове.
"Введены санкции против компании "Наша Прага" (канал "Макси-ТВ"), "Наш 24", "Наш 365" (канал "НАШ") и против компании, которая, по нашей информации, владеет всеми этим компаниями и зарегистрирована на Кипре, в городе Лимассол", — сказал Данилов.
Он добавил, что санкции вводятся на основе соответствующих документов по представлению СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Под аналогичные санкции, по решению СНБО , попала и московская компания "Витрина ТВ", она предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов.
Напомним, телеканал "Наш" основали в ноябре 2018 года, после чего он начал вещать вместо эфира женского телеканала "Макси-ТВ". В настоящее время телеканал принадлежит Евгению Мураеву.
Ранее он хотел продать "Наш" группе компаний "Смарт-холдинг", однако сделка так и не состоялась.
Ранее YouTube заблокировал аккаунты телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, созданных на базе закрытых "112 Украина", NewsOne и ZIК.
В Украине "112 Украина", NewsOne и ZIK были отключены от телевещания 2 февраля, спустя пару часов после публикации указа Зеленского о введении санкций против них и их владельца — нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
Сначала они продолжили вещать через Youtube, но впоследствии прекратили существование, перейдя на вещание под брендом "Первый независимый". В апреле YouTube и вовсе заблокировал по требованию Украины просмотр каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK на ее территории.