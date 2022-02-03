Ответ на запрет Russia Today: в РФ заблокировали немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle

В России запретили вещание немецкой радиостанции и телеканала Deutsche Welle после того, как Германия заблокировала пропагандистский телеканал Russia Today.

В Министерстве иностранных дел РФ подтверждают, что запрет ввели как ответ на блокировку спутникового и другого вещания немецкоязычного телеканала RT DE.

Кроме того, российское правительство решило аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Спутниковое вещание DW на территории России также под запретом.

"Инициируем компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Well иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента", — отметили в ведомстве.

В МИД РФ добавили, что составят список представителей государственных и общественных структур Германии, которые причастны к запрету Russia Today.

Позже всем, кто попадет в этот перечень, запретят въезд на территорию России. В настоящее время такой список еще не готов.

Напомним, 2 февраля немецкий медиарегулятор ввел запрет на вещание телеканала RT DE на территории ФРГ.

Регулятор объяснил, что телеканал RT DE — это программа вещания, требующая лицензии. Но в соответствии со статьей 52 Межгосударственного договора о СМИ такая лицензия не выдавалась и не запрашивалась.

"В связи с этим организация и распространение телепрограммы в прямом эфире в интернете, через мобильное и смарт-приложение RT News и через спутник должны быть прекращены. Организатор RT DE не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение в соответствии с европейским законодательством", — подчеркнули в Комиссии по лицензированию и надзору.

Ранее, в декабре 2021 года, YouTube повторно заблокировал немецкоязычный канал RT. В компании Google, которая владеет видеохостингом, сообщили тогда, что вновь удалили канал RT DE из-за обхода ранее наложенных ограничений.

До этого YouTube блокировал RT DE в сентябре, после чего российские власти обвинили Google в цензуре.