Закрытие "112 Украина", NewsOne и ZIK нарушает права человека — миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине считает введение президентом Владимиром Зеленским 2 февраля санкций в отношении депутата Верховной Рады Тараса Козака и его телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые привели к их закрытию, противоречащим международным стандартам соблюдения прав человека. Об этом говорится в отчете миссии за период 1 февраля — 30 апреля, опубликованном 31 мая.

"Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку не содержит обоснования необходимости и пропорциональности и не было принято независимым органом", — сказано в нем.

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Кроме того, в миссии ООН обратили внимание на четыре законопроекта, зарегистрированные в Верховной Раде (№2549 от 6 декабря 2019 года, №5135 от 23 февраля 2021 года, №5143 и №5144 от 24 февраля), направленные на установление наказания за "коллаборационизм" с враждебным государством.

"Они также вызывают обеспокоенность, поскольку не соответствуют международным стандартам на свободное выражение мнения, мирных собраний и объединений. Кроме того, они могут негативно сказаться на вопросах примирения и социальной сплоченности", — указывается в отчете.

Помимо этого, миссия выражает сожаление в связи с тем, что, как отмечают Венецианская комиссия и Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в действующей законодательной базе Украины все еще не предусмотрено достаточных гарантий защиты языковых прав меньшинств.

"ММПЧУ вновь призывает Верховную Раду Украины разработать закон о защите меньшинств и, в частности, их языковых прав, без неоправданных задержек и в тесных консультациях с гендерно сбалансированным представительством национальных меньшинств", — говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что на отчетный период также пришлась шестая годовщина со дня убийства писателя и журналиста Олеся Бузины (15 апреля), в котором обвиняются двое праворадикалов — Андрей Медведько и Денис Полищук.

"Несмотря на то что полиция установила личности двух подозреваемых еще в ноябре 2017 года, судебное разбирательство еще не завершено. Затягивание судебного разбирательства продолжает подрывать право потерпевших на эффективное средство правовой защиты и усиливать у журналистов чувство незащищенности", — констатировали в миссии ООН.

Также мониторинговая миссия зафиксировала три случая задержания людей без постановления следственного судьи или суда, которым впоследствии было предъявлено обвинение в участии в террористических организациях — за причастность к вооруженным группам самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

"Такая практика является нарушением процедуры, предусмотренной национальным законодательством, и противоречит международным стандартам права человека на свободу. Кроме того, во всех трех случаях СБУ своевременно не сообщила центрам бесплатной правовой помощи о задержаниях, что является нарушением права на правовую помощь, предусмотренного национальным законодательством и международным правом в области прав человека", — отмечают правозащитники.

Отметим при этом, что украинский Верховный суд еще 19 марта заключил, что отключение от вещания каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK не нарушает права человека.

Напомним также, что за санкциями против Козака и телеканалов, формальным владельцем которых он являлся, последовали санкции против его соратника Виктора Медведчука, их жен, а также компаний, которые с ними связывали. Фамилия Медведчука при этом в отчете миссии ООН по правам человека в Украине не упоминается.

Сам же Козак, по данным, озвученным СБУ 11 мая, выехал в Россию. По словам Медведчука, его коллега по фракции в Раде поехал на лечение в Беларусь. В дальнейшем о его местопребывании не сообщалось. При этом обоим нардепам в Украине предъявили подозрение по трем различным эпизодам, а оставшегося в стране Медведчука по этому делу отправили под домашний арест.

Отметим также, что сразу после публикации упомянутого указа Зеленского вещание трех телеканалов было прекращено, а сайты оказались заблокированы (хотя "переехали" на новые адреса). С 24 апреля были заблокированы каналы этих СМИ в YouTube, чего добивалась от платформы Украина.

Однако к тому моменту журналисты трех телеканалов уже два месяца как вели на YouTube вещание под брендом "Первый независимый", данный контент также транслировался и на YouTube-каналах NewsOne, ZIK и "112 Украина". В то же время телевещание новосозданного СМИ было заблокировано сразу же после его начала — уже без каких-либо санкций. О "Первом независимом" при этом упоминаний в отчете миссии ООН также нет.