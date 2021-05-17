Политика 30 минут назад

Семенченко рассказал, кто "сдал" его по делу об обстреле телеканала "112 Украина"

Экс-нардеп также недоволен тем, что он в СИЗО, а Медведчук — под домашним арестом

Фото: Facebook-страница Семена Семенченко Фото: Facebook-страница Семена Семенченко
Фото: Facebook-страница Семена Семенченко

Находящийся под арестом бывший депутат Верховной Рады Семен Семенченко отмечает, что новое подозрение ему от Службы безопасности Украины — в организации обстрела из гранатомета офиса телеканала "112 Украина" 13 июля 2019 года — базируется на его посте в соцсети Facebook и показаниях бывшего соратника. Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Доказательством моей вины, указанной в подозрении, является моя публикация в FB (с требованием к президенту закрыть телеканал NewsOne) и показания криминального провокатора (того самого, который в километре от ветеранской базы закопал оружие, а затем выкопал на камеру вместе с СБУ). Вывод: Медведчук смеется над правосудием, сидя дома, а Семенченко коллекционирует обвинения в одиночной камере", — заявил Семенченко.

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При этом в отношении "провокатора" УП отсылает к решению Печерского райсуда Киева от 5 марта, который по ходатайству прокуратуры освободил от ответственности бывшего участника АТО Вадима Боровика. Тот с июля 2018 года по конец ноября 2019 года был членом охранной фирмы Donbass Battalion corporation, которую СБУ рассматривает в качестве незаконной частной военной компании под руководством Семенченко.

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Выяснилось, что Боровик "добровольно вышел из формирования", сообщив о его существовании властям и сотрудничая затем со следствием, в том числе сообщив о лицах из числа активных участников данного формирования. 1 марта ему сообщили о подозрении в участии в НВФ, однако уже спустя четыре дня освободили от ответственности в связи с вышеуказанными обстоятельствами.

При этом Семенченко возмутился тем, что в СИЗО находится он, а не депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук, которого называли реальным хозяином каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, запрещенных президентом Владимиром Зеленским по решению СНБО.

"112-й канал" — канал страны-агрессора, закрытый благодаря санкциям СНБО на его владельца Тараса Козака за финансирование терроризма. Тарас Козак сейчас находится в бегах в России. Медведчука обвиняют по статье "государственная измена" и переводят под домашний арест (хотя статья не предусматривает домашнего ареста). Вывод: Медведчук смеется над правосудием, сидя дома, а Семенченко коллекционирует обвинения в одиночной камере", — заявил Семенченко.

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Напомним также, что журналисты трех запрещенных по решению СНБО телеканалов впоследствии перешли на создание контента под совместным брендом "Первый независимый", однако телевизионное вещание новосозданного СМИ было заблокировано сразу же после его начала, уже без демонстрации каких-либо законодательных оснований для этого. Ныне оно продолжается через видеохостинг YouTube, в то время как каналы трех прежних СМИ на этом сервисе уже заблокированы, чего добивались украинские власти.

Тем временем Медведчуку и Козаку 11 мая были отправлены сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым, которое касается трех различных эпизодов, вменяемых политикам.

В то же время, по данным СБУ, Козак сбежал в Россию, а вот Медведчука суд 13 мая решил отправить под домашний арест, хотя гособвинение просило отправить его в СИЗО с возможностью выхода под залог в 300 млн грн.

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