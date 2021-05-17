Семенченко рассказал, кто "сдал" его по делу об обстреле телеканала "112 Украина"

Находящийся под арестом бывший депутат Верховной Рады Семен Семенченко отмечает, что новое подозрение ему от Службы безопасности Украины — в организации обстрела из гранатомета офиса телеканала "112 Украина" 13 июля 2019 года — базируется на его посте в соцсети Facebook и показаниях бывшего соратника. Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Доказательством моей вины, указанной в подозрении, является моя публикация в FB (с требованием к президенту закрыть телеканал NewsOne) и показания криминального провокатора (того самого, который в километре от ветеранской базы закопал оружие, а затем выкопал на камеру вместе с СБУ). Вывод: Медведчук смеется над правосудием, сидя дома, а Семенченко коллекционирует обвинения в одиночной камере", — заявил Семенченко.

При этом в отношении "провокатора" УП отсылает к решению Печерского райсуда Киева от 5 марта, который по ходатайству прокуратуры освободил от ответственности бывшего участника АТО Вадима Боровика. Тот с июля 2018 года по конец ноября 2019 года был членом охранной фирмы Donbass Battalion corporation, которую СБУ рассматривает в качестве незаконной частной военной компании под руководством Семенченко.

Выяснилось, что Боровик "добровольно вышел из формирования", сообщив о его существовании властям и сотрудничая затем со следствием, в том числе сообщив о лицах из числа активных участников данного формирования. 1 марта ему сообщили о подозрении в участии в НВФ, однако уже спустя четыре дня освободили от ответственности в связи с вышеуказанными обстоятельствами.

При этом Семенченко возмутился тем, что в СИЗО находится он, а не депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук, которого называли реальным хозяином каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, запрещенных президентом Владимиром Зеленским по решению СНБО.

"112-й канал" — канал страны-агрессора, закрытый благодаря санкциям СНБО на его владельца Тараса Козака за финансирование терроризма. Тарас Козак сейчас находится в бегах в России. Медведчука обвиняют по статье "государственная измена" и переводят под домашний арест (хотя статья не предусматривает домашнего ареста). Вывод: Медведчук смеется над правосудием, сидя дома, а Семенченко коллекционирует обвинения в одиночной камере", — заявил Семенченко.