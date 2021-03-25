СБУ обвиняет Семена Семенченко в создании частной военной компании (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении и пресечении деятельности не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, создававшегося бывшим депутатом Верховной Рады Семеном Семенченко вместе с Евгением Шевченко, известным широкой публике как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро.

Как утверждается в сообщении спецслужбы, "деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Подготовка членов ЧВК проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области — там проходило боевое обучение, тренировки обращения с оружием и отработка навыков боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.

Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, отдавая предпочтение бывшим военным и правоохранителям с опытом участия в боевых действиях.

"Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между ЧВК и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Также зафиксированы предложения организовать поставки оружия в эти страны", — говорится в сообщении.

Помимо этого, по версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из России, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Теперь им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники СБУ провели около 80 обысков по адресам офисного помещения, мест проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов дела в столице, Киевской и Донецкой областях.

В ходе обысков изъято, в частности, почти 5500 патронов различного калибра; семь реактивных противотанковых гранат РПГ-26; четыре подствольных гранатомета; ручной пулемет Калашникова; две автоматические винтовки; три пистолета и три автомата Калашникова АКС и АКС-74; семь помповых ружей; 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5); 16 запалов УЗРГМ и шесть тротиловых шашек, пластид; устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

Также изъята финансовая документация, черновые записи по организационной структуры вооруженного формирования и личные дела участников.

Следствие ведет Главное управления СБУ в Киеве и Киевской области, документирования противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

В свою очередь, сам Шевченко на своей странице в Facebook отверг все обвинения в организации ЧВК и заявил, что не был задержан.

"Сказать, что я возмущен этими позорными обвинениями — это ничего не сказать. Меня обвиняют в планировании нападений на предприятия, провокации военных конфликтов, запугивании населения и так далее, хотя за моей спиной не только Майдан и война, а пять лет охоты на топ-коррупционеров в сотрудничестве с НАБУ", — заявил он.

По словам агента НАБУ, он "самоотверженно стоит на защите государственных интересов и мечтает сделать жизнь в нашей стране лучшей для всего украинского народа", в то время как его обвиняют совсем в противоположном.

В то же время свою общую позицию по делу он еще дорабатывает с адвокатом и озвучит ее на суде при избрании меры пресечения.

"Осенью 2018 году я действительно имел планы стать инвестором создания охранной компании для работы в Сирии и Афганистане для охраны объектов и сопровождения конвоев по контрактам Госдепа США. Однако, после нескольких месяцев предварительной работы, переговоров и встреч в Афганистане и в Ираке (в том числе в посольстве США в Багдаде) и заявлений Трампа в конце 2018 о выводе контингента и уменьшении присутствия США в этих странах, вопрос о сотрудничестве стал неактуальным", — сообщил при этом Шевченко.

По его словам, на этом его участие в создании компании была полностью завершена.

"А Семен тем временем создал собственную охранную компанию в Украине и меня (почему?) также обвиняют в участии в ее создании и ее деятельности, хотя ни де-юре, ни де-факто я не имел и не имею к ней никакого отношения. И я думаю, что на самом деле в СБУ точно об этом знают, потому что достаточно просмотреть данные биллинга, чтобы увидеть, что за три года я только однажды (!) был у них на базе — это было еще осенью 2018 года, и провел я там целых пять минут", — написал он.

Шевченко также выразил готовность предоставить образцы биоматериала для ДНК-анализа, который смог бы подтвердить или опровергнуть его отношение к найденному оружию или взрывчатке, а также пройти допрос с помощью полиграфа.

"Во-вторых, предоставьте хотя бы одного свидетеля, который скажет, что я хоть где-то когда-то имел хоть какое-то отношение к этому оружию — ну, что хотя бы видел его в глаза или просто рядом стоял. В-третьих, тот же знаменитый биллинг — где и когда мой телефон пересекался с тем местом в Петровцах, где было найдено оружие и взрывчатку, потому что ни меня самого, ни моего телефона там никогда не было и вам об этом прекрасно известно", — заявил он.

Кроме того, фигурант дела призвал следствие предъявить конкретные договоры и тендерную документацию хотя бы по одной сделке по продаже товаров военного и двойного назначения на предприятия "Укроборонпрома", к которым он якобы имеет отношение.

Также он призвал опубликовать якобы существующие его беседы о "планирование провокаций военных конфликтов и запугивании населения".

"Вы же это мне инкриминируете? Покажите мне хоть одного человека, с которым я это обсуждал. Не покажут, потому что таких людей нет на всей планете Земля", — подчеркнул Шевченко.

При этом он связывает расследование данного дела со своим обвинением в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене в связи с якобы срывом возможной спецоперации по заманиванию в Украину членов российской ЧВК Вагнера. Шевченко удивился, почему за полгода следствия, несмотря на якобы слежку за ним, его никто не задерживал, а претензии ему предъявили лишь перед ожидаемым фильмом о якобы имевшей место спецоперации по "вагнеровцам" от расследовательской группы Bellingcat.

Напомним, что в СБУ отрицают, что планировали проведение спецоперации по заманиванию "вагнеровцев" для задержания в Украину.

Отметим, что в ночь на 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 наемников этой ЧВК. Белорусские власти заявили, что те якобы приехали дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами 9 августа. Вскоре их арестовали.

Позже выяснилось, что среди задержанных много воевавших на Донбассе на стороне сепаратистов. Именно поэтому СБУ хотела экстрадировать их и судить. Офис генпрокурора объявил подозрения 28 "вагнеровцам" об участии в террористической организации, среди них есть 9 украинцев. 12 августа Украина направила Беларуси официальный запрос на экстрадицию наемников. Однако 14 августа власти Беларуси передали 32 "вагнеровцев" России. Еще один остался в Беларуси, имея гражданство этой страны.

Президент России Владимир Путин уже после этого заявил, что это было "операцией украинских спецслужб совместно с американскими". Шевченковский райсуд Киева тогда даже обязал СБУ открыть на Ермака дело по госизмене и шпионажу.