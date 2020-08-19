"Информационный вброс": в СБУ открестились от участия в "вагнеровской спецоперации"

Служба безопасности Украины не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные "вбросы" имеют целью нанесения вреда Украине.

Такое заявление сделали в пресс-центре СБУ в ответ на распространение в СМИ информации о том, будто бы СБУ разрабатывала спецоперацию по задержанию 33 боевиков российской ЧВК "Вагнера" в Беларуси, но операция была сорвана из-за главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Однако, как исключение, отмечаем — данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", — говорится в сообщении.

В спецслужбе также заверили, что ни один сотрудник СБУ не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях.

"Титрования одного из участников разговоров, как "офицер СБУ", является домыслом и манипуляцией", — заявили в силовом ведомстве.

Там также добавили, что инициаторы таких информационных "вбросов" действуют по логике "несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой".

"Поэтому призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран", — резюмировали в СБУ.

Напомним, в Беларуси в ночь на 29 июля задержали 33 наемников частной военной компании "Вагнера". Следствие говорит, что они приехали дестабилизировать ситуацию перед выборами, которые запланированы на 9 августа. Вскоре их взяли под стражу.

Позже выяснилось, что среди задержанных много тех, кто воевал на Донбассе против Вооруженных сил Украины. Именно поэтому СБУ хотела экстрадировать их и судить. Офис генпрокурора объявил подозрения 28 "вагнеровцам" об участии в террористической организации, среди них есть 9 украинцев. 12 августа Украина направила Беларуси официальный запрос на экстрадицию наемников.

14 августа власти Беларуси передали России 32 задержанных боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами. Еще один остался в Беларуси, имея гражданство этой страны.

Версия о том, что глава президентского офиса Андрей Ермак якобы причастен к срыву спецоперации спецслужб обсуждается в украинских СМИ и соцсетях не первый день, однако достоверность этой версии вызывает серьезные сомнения.