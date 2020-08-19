Сорванная Ермаком спецоперация по задержанию "вагнеровцев": правда или российский фейк?

История с задержанием российских наемников в Беларуси постепенно превращается из неудачной попытки повлиять на выборы президента в лихо закрученный шпионский триллер. С каждым днем появляется все больше свидетельств, что это могла быть сорванная спецоперация украинских спецслужб, и все больше официальных заявлений, опровергающих этот факт. В самом центре скандала, будто по привычке, оказался глава Офиса президента Андрей Ермак.

Корреспонденты Delo.ua разобрались в противоречивых заявлениях вокруг остросюжетной истории с "вагнеровцами".

Как уже известно, в ночь на 29 июля под Минском задержали 32 человека. Отмечалось, что это были боевики частной военной компании Вагнера. "По прибытию в столицу Беларуси в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района", — говорилось в сообщении беларусских силовиков.

Группа россиян обратила на себя внимание "нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари": они не употребляли алкоголя, не посещали увеселительных заведений и внимательно изучали территорию. В результате их задержала спецгруппа белорусского КГБ, а официальной причиной появления на территории соседней страны называлась попытка дестабилизировать ситуацию перед выборами, которые, как известно, прошли в стране 9 августа.

Вскоре выяснилось, что среди них были и боевики, воевавшие на Донбассе. Министерство иностранных дел Украины тогда не исключило возможности их экстрадиции, а в СБУ заявили, что готовы инициировать этот процесс. Спустя три недели после задержания наемников, 12 августа, Украина направила официальный запрос на экстрадицию.

Однако вскоре президент РБ Александр Лукашенко со своим российским коллегой Владимиром Путиным "договорился разобраться по боевикам", а в конце прошлой недели выяснилось, что Беларусь вернула их в Россию. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такой шаг "странным, некорректным, а также неприемлемым в условиях дружественных межгосударственных отношений". И, на всякий случай, опроверг любой украинский след в этой истории.

Но в понедельник, 17 августа, версию об украинском следе в неожиданном ракурсе реанимировал "тайный агент" Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко. На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал пост с заголовком "Государственная измена главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака". По его словам, визит "вагнеровцев" в Беларусь был длительной, тщательно спланированной операцией контрразведки СБУ — некий агент под прикрытием набрал группу людей с опытом войны на Донбассе, якобы для работы в Венесуэле. При этом, согласно заявлению Шевченко, каждый из них на видео детально рассказал о своем боевом опыте в Украине.

Изначально планировалось, что "вагнеровцы" улетят из Минска в Стамбул. По пути у другого агента СБУ, который летел тем же рейсом, "должен был случиться эпилептический припадок или что еще похуже". Дальше по плану самолет якобы экстренно приземлялся в Киеве, а в качестве медиков на борт поднималась группа спецназа "Альфа". Однако, как отмечает агент НАБУ, за день до финальной стадии этого плана замглавы СБУ Руслан Баранецкий представил доклад лично президенту Украины. Заслушал его и глава ОП Андрей Ермак.

"После доклада Ермак потребовал немедленной отмены операции якобы из-за того, что в течении четырёх дней должен был состояться большой обмен пленными. Но отменить операцию было уже невозможно — "вагнеровцы" ехали в автобусе на Минск. В конце концов Баранецкий был вынужден подчиниться президенту, который принял точку зрения Ермака, и они договорились о том, что отложат вылет наемников из Минска на четыре дня. По данным СБУ, уже на следующий день ФСБ в полном объеме получили информацию о готовящейся спецоперации наших контрразведчиков. И, чтобы все не выглядело столь уж очевидным, они "слили" эти данные в КГБ Беларуси", — резюмирует Шевченко.

Его версию, со ссылкой на собственные источники, подтверждает и журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что спецоперация по розыску и задержанию боевиков началась год назад. В составе группы завербованных наемников должны были находиться два человека, причастные к падению малазийского "Боинга" МН-17 и еще несколько лиц, причастных к уничтожению украинских Ил-76 и АН-26 в Луганской области. Бутусов также подчеркнул, что в ходе вербовки наемники дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины.

По словам журналиста, помимо Баранецкого рассказать о финальном этапе спецоперации президенту прибыл и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба, а на мероприятии, кроме Ермака, был также замсекретаря СНБО Руслан Демченко. Дальше все происходило по уже описанному сценарию — глава президентской канцелярии заявил, что операцию нужно перенести, сославшись на близящиеся переговоры с помощником Путина Дмитрием Козаком. Уже позже Бурба заявил о провале операции по захвату террористов и потребовал проверить на полиграфе Ермака и Демченко. Но 5 августа Зеленский неожиданно уволил Бурбу с должности, назначив вместо него Кирилла Буданова.

Версиям Шевченко и Бутусова веса придала другая журналистка Янина Соколова, а также народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев. Соколова выложила на своем Youtube-канале 18-минутную аудиозапись, на которой вероятно происходит вербовка боевиков сотрудником СБУ. Она, со ссылкой уже на свои источники, также заявила, что за срывом операции стоит Ермак и призвала ряд парламентариев инициировать создание временной следственной комиссии при Верховной Раде для расследования этого преступления.

Арьев, в свою очередь, рассказал, что подготовка велась два года и выложил фотографии документов лиц, которые фигурируют на пленках Соколовой. "Я не могу точно назвать фамилии виновных, но они будут названы, если Верховная Рада создаст временную следственную комиссию и отработает эту историю. Нужно расследовать государственную измену, которую осуществили люди из команды Зеленского. Надеюсь, ВР не станет прятать голову в песок", — подчеркнул парламентарий.

Его коллега по фракции Алексей Гончаренко уже направил в СБУ, ГБР и ГПУ обращение о начале уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены Андреем Ермаком. Нардеп, опять же ссылаясь на свои источники, подтверждает — белорусская история с "вагнеровцами" была операцией украинских спецслужб.

Вскоре появились заявления с противоположной позицией. Одним из первых высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, назвав историю о спецоперации "фальшивой музыкой Вагнера" и "блестящей медийной операцией". Он коснулся увольнения Бурбы, намекнув на некие сложности во время этого процесса, заявил, что сразу после этой кадровой ротации в ГУР Минобороны начался аудит, и тут же российская "Комсомольская правда" выпустила материал о том, как СБУ вербовала "вагнеровцев".

Этот материал действительно вышел на сайте российского издания поздно вечером 6 августа: в тексте подробно описывался процесс вербовки украинскими спецслужбами, приводились документы, по которым все билеты наемникам покупали в Киеве и Львове. Автор "расследования" — Александр Коц, известный своей работой с боевиками на Донбассе.

"Кратко. Во-первых, логистика и перевалка на войну — очень жесткая процедура и случайного вербовщика там никогда не будет. Во-вторых, новый глава ГУР Буданов, который с трудом избавился от Бурбы (не до конца, как я понимаю) говорит об отсутствии в ведомстве каких-либо документов на подобные операции. В-третьих, вся медийная часть данной истории началась с российского сайта КП. В-четвертых, историю эту без проверки и с радостью начали быстро качать определенные ресурсы у нас. Прежде всего, ресурсы, которые так или иначе ориентировались на "сливы" Бурбы. По сути, вполне можно говорить о том, что на территории Украины чужую медиа-провокацию доигрывал обиженный человек с информационными возможностями", — резюмировал Подоляк.

Не остался в стороне и Кирилл Буданов. Новый глава ГУР МО, в интервью "Украинформу" заявил — достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб.

"Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов. Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск. В-третьих, очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании. То есть, уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны белорусских властей", — подчеркнул разведчик.

Буданов добавил: наверняка фейковую версию о причастности СБУ российские спецслужбы готовили заранее, а заданий было несколько. Среди них — психологическое давление на белорусскую власть, перекладывание ответственности на Украину и ухудшение украинско-белорусских отношений. Популярность этой истории в украинских СМИ он объяснил двумя факторами: во-первых — эту тему поддерживают российские агенты информационного влияния, закрепляя выгодную РФ версию; во-вторых — украинские политические силы или коррупционно-бизнесовые кланы решили использовать ситуацию для критики власти на базе российского фейка.

"Кроме того, режим тишины на Донбассе, о котором договорились в рамках Минской переговорной группы, явно не нравится определенным силам и в Украине, и в России. Поэтому — это еще один повод сорвать перемирие и возложить ответственность на украинскую власть", — подытожил он. Добавим, что за последнюю неделю со стороны украинских военных на востоке страны действительно не было раненых и убитых. Однако, согласно сводкам штаба ООС, боевики продолжают нарушать режим тишины.

Не остался в стороне и сам Ермак. В комментарии LB.ua он отказался рассказывать о любых операциях украинских спецслужб, однако пообещал — Офис президента примет во внимание информацию о возможной причастности к этой истории СБУ, ГУР МО и других госорганов. При этом он также подчеркнул, что эта история впервые появилась именно в российских СМИ.

"Это выглядит, как очень продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий. Можно допустить, что некоторые внутренние силы также решили использовать эту дезинформационную кампанию против Украины в собственных целях накануне выборов", — добавил он.

Не исключил глава ОП и возможность, при которой "кому-то очень хочется сорвать прекращение огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля". Наконец, он подчеркнул — заявление о его требовании перенести финал спецоперации не соответствует действительности. Неизвестно ему, по его словам, также и о требовании Бурбы, чтобы Ермак и замглавы СНБО Демченко прошли полиграф.

Последней на сегодняшний день высказалась Служба безопасности Украины. Там отметили, что СБУ "не комментирует слухи и не поддерживает медийно-информационные операции врага, а также не берет участие в публичном обсуждении разных фантастических сценариев".

"Однако, как исключение, отмечаем — данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" являются фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад стало именно российское издание. Также заявляем, что ни один сотрудник СБУ не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Титрования одного из участников разговоров, как "офицер СБУ", является домыслом и манипуляцией", — подытожили в Службе безопасности.

Подводя итоги, напомним, что скандалы, в которых фигурирует глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, уже не первый раз получают статус "дезинформационной кампании". В частности, можно вспомнить историю с "пленками Лероса-Ермака". Напомним, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос на своей странице в Facebook опубликовал видеозаписи, где, вероятно, брат главы Офиса президента ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. Среди предложенных должностей звучали Киевская таможня, Министерство инфраструктуры и Укрзализныця. Кроме этого, в разговорах упоминалось о телеканале "Украина" и Национальном комплексе "Экспоцентр Украины".

Андрей Ермак тогда назвал это "целенаправленной атакой на Офис президента Украины", цель которой — расшатать ситуацию внутри команды президента. "Я стал щитом, в который все полетело. Я понимаю прекрасно, что нахожусь в центре внимания", — добавил глава ОП. Кроме того, на своем брифинге глава ОП не исключил, что появление пленок могло быть связано с попыткой довести Украину до дефлота.

Ситуации практически аналогичные. С одним небольшим но. В случае с "пленками Лероса" Ермак упирал на попытки расшатать президентскую команду и дефолт Украины, а в ситуации с "вагнеровцами" — дезинформационную кампанию со стороны страны-агрессора и попытку сорвать перемирие на Донбассе. Различие же заключается в том, что после скандала с братом президентской канцелярии, НАБУ открыло уголовное производство в отношении Ермака по статье "злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица" (до 5 лет лишения свободы). Фактически, антикоррупционное бюро встало на сторону Гео Лероса и начало расследование.

Однако в истории с "вагнеровцами" обе структуры (СБУ и ГУР МО), которые могли бы пролить свет на детали и запустить процесс расследования по статье "Государственная измена" (до 15 лет лишения свободы), опровергают сам факт существования спецоперации, которую якобы сорвал Ермак. И, несмотря на требования части народных депутатов, заявления журналистов и опубликованные ими материалы, главе ОПУ пока ничего не грозит. Впрочем, как отметил "тайный агент" НАБУ Евгений Шевченко, "сегодня все данные негласных следственно-розыскных действий находятся под грифом секретно, но придет время и они будут опубликованы".

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего (UIF) Игар Тишкевич говорит — потенциально могло планироваться все, что угодно. Он напоминает, что в Украине потенциально собирались строить "Гиперлуп" возле города Днепр. Однако если рассматривать с точки зрения того, что происходит, то скандал вокруг "вагнеровцев" и Андрея Ермака свидетельствует о глубоком кризисе системы власти.

"Если операция была и затормозилась Ермаком, то это и кризис доверия внутри одной команды, где одна рука не знает, что делает другая. Если операции не было, но одновременно с этим появляются пленки по вербовке с офицерами СБУ, то мы также имеем кризис системы власти — от имени одной из ключевых спецслужб обвиняют фактически окружение президента в уголовно наказуемом деянии и никто ничего не делает. Наконец, если это ведомственная война между ГУР и СБУ, то это еще хуже. Ключевые структуры, которые обязаны в условиях войны обеспечивать безопасность страны, собирать разведданные и планировать соответствующие операции, вместо этого занимаются, прошу прощения, мелкими "срачами" между собой. Как не поверни, это кризис системы государственного управления", — заметил эксперт.

Тышкевич отмечает, что проблему нужно решать как можно скорее, поскольку нынешнее положение может ухудшиться, и следующие проявления кризиса будут еще жестче. При этом эксперт говорит, что речь не о том, кто президент или кто руководит СБУ. Проблема заключается в том, что мы наблюдаем кризис всей системы.

Илья Требор, специально для Delo.ua