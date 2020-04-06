Пленки Лероса-Ермака должны расследовать силовики — глава "Слуги народа"

Медийности в истории с пленками Гео Лероса, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака якобы торгует государственными должностями, уже достаточно.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Очевидно, что никаких неприкосновенных нет, и пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации — того пусть и сажают, если есть за что. Позиция фракции и партии полностью совпадает с этим. Андрей Ермак в очередной раз аргументированно подтвердил, что он отношения к звучащему на пленках не имел. Раскрыл некоторые подробности личной истории — не считаю, что это необходимо публично раскрывать. Говорили также о том, что силовикам никаких указаний не делалось, и что шесть людей от СБУ на вручении повестки Гео Леросу — это эксцесс исполнителя", — отметил он.

При этом, по словам Корниенко, все, что влияет на общественное мнение вокруг этой истории, повлияет и на фракцию.

"Мое личное мнение: медийности в этой истории уже достаточно, надо бы уже серьезно включаться правоохранителям, пусть все фигуранты ходят на допросы и дают показания. Это должно перейти в плоскость расследования", — подытожил он.

Напомним, что ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос у себя на странице в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых, предположительно, брат Андрея Ермака ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. На видеозаписях видны даты съемки — 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года. Среди предложенных должностей звучали посты в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и Укрзализныце. Помимо этого, в разговорах упоминались телеканал "Украина" и Национальный комплекс "Экспоцентр Украины".

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В ответ на это глава Офиса президента отметил — 29 марта он подаст заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований.

"Хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", — отметил глава ОП.

По словам Ермака, его брат Денис с 2014 года ездил в зону боевых действий как доброволец, и его "хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов".

В понедельник, 30 марта, Лерос сообщил, что Специальная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного коррупционного преступления, во время назначения лиц в органы госвласти. При этом народный депутат отметил, что Государственное бюро расследований "возбудило уголовное дело по 4 статьям". Две из них касаются вмешательства в работу госдеятеля и разглашение гостайны, повлекшее тяжкие последствия. При этом адвокат, который представляет Лероса, Маси Найем опубликовал переписку из прокурорского чата, где сотрудникам прокуратуры якобы спускают задачу придумать на народного депутата "что-то по муралам".

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Отметим, что сам Лерос, в рамках проектов City-Art и Art United Us, создал около 70 муралов по всей Украине. Он также выступал куратором проекта Министерства информационной политики "More than us", в рамках которого были созданы 8 муралов. На эти цели было выделено около 3,6 млн грн, однако позже оказалось, что иностранные художники рисовали их бесплатно.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, 31 марта, отреагировал на обвинения, связав появление пленок с попыткой сорвать внеочередное заседание парламента, состоявшееся 30 марта, чтобы привести страну к дефолту.