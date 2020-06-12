Пленки Лероса: НАБУ завело уголовное производство на главу Офиса президента Ермака

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло два уголовных производства в рамках дела "пленок Лероса", одно из них открыто в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Радио Свобода".

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В частности, в НАБУ сообщили, что к ним поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об обязательстве внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.

"В соответствии с указанным заявлением, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти", — говорится в сообщении.

Предварительная квалификация — часть 2 статьи 369−2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды).

В НАБУ добавили, что согласно указанному заявлению, глава Офиса президента "получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти".

В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения об уголовном правонарушении с предварительной квалификацией "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Напомним, 29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видео, на котором брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности.

На опубликованных записях также фигурировали бывшие помощники главы ОПУ, которые позже обвинили его в коррупции и торговли должностями. По словам Лероса, это свидетельствует о том, что "Ермак при посредничестве своего брата торгует государственными должностями".

Нардеп также обратился по этому поводу в НАБУ, а позже САП открыла уголовное производство.

В свою очередь глава ОП отверг все обвинения Лероса и написал заявления в СБУ и ГБР.

3 июня Лерос обнародовал новую порцию записей о возможной масштабной коррупции в Киеве среди топ-политиков.