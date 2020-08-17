Украина отозвала своего посла из Минска — Кулеба

Впервые в истории независимой Украины Министерство иностранных дел приняло решение отозвать украинского посла из Минска. Об этом заявил 17 августа 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, доверие между странами подорвало решение белорусских властей передать задержанных "вагнеровцев" в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине.

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"После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси. Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и для региональной безопасности вытекают и из официальных сообщений о возможном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси", — отметил Кулеба.

В связи с этим, а также учитывая развитие событий в Беларуси, министр принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений.

Глава МИД подчеркнул, что власти прибегают к такому шагу в отношениях с Беларусью впервые и делают это "исключительно из-за недопустимых действий" Минска.

Также он заверил, что мера не повлияет на способность Украины обеспечивать права и законные интересы своих граждан на территории Беларуси.

Отметим, обычно на консультации в столицу посла вызывают в качестве одной из форм дипломатического реагирования, которая применяется для демонстрации недовольства политикой или действиями иностранного государства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Беларусь передала России "вагнеровцев". Он отметил, что "некорректно в дружеских межгосударственных отношениях" передавать третьей стране людей, причастных к вмешательству в дела Украины и Беларуси.

Известно, что 14 августа 2020 года власти Беларуси передали РФ 32 задержанных боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами. Еще один остался в Беларуси, имея гражданство этой страны.

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В Беларуси в ночь на 29 июля 2020 года наемников задержали, предполагая, что они приехали дестабилизировать ситуацию перед выборами, которые запланированы на 9 августа.

Позже выяснилось, что среди боевиков много тех, кто воевал на Донбассе против Вооруженных сил Украины. Именно поэтому СБУ хотела их судить в Украине — 12 августа в Беларусь направили официальный запрос на экстрадицию наемников.