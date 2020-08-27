"Вагнеровцев" в Беларусь заманили украинские спецслужбы — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что появление наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси было совместной спецоперацией украинских и американских спецслужб.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, наемников использовали "втемную", предложив им работу в третьей стране.

Путин также рассказал, что российские пограничники не хотели их выпускать, но они выехали в Беларусь по поддельным документам.

"Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", — считает он.

Напомним, 18 августа журналисты Юрий Бутусов, Янина Соколова и издание "Украинская правда" писали о срыве спецоперации Службы безопасности и военной разведки по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнера", которых в итоге задержали в Беларуси.

Украинские спецслужбы якобы готовили масштабную операцию по их задержанию, для чего выманили боевиков в Беларусь. Однако, после того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

В срыве операции, по информации журналистов, виновны председатель Офиса президента Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский, который послушал Ермака.

Информацию о причастности Украины вскоре опровергли. Также эту информацию отрицают в Офисе президента, лично Ермак, Служба внешней разведки и СБУ.