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"Вагнеровцев" в Беларусь заманили украинские спецслужбы — Путин

По мнению главы РФ, это была совместная спецоперация украинских и американских спецслужб

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что появление наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси было совместной спецоперацией украинских и американских спецслужб.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

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По его словам, наемников использовали "втемную", предложив им работу в третьей стране.

Путин также рассказал, что российские пограничники не хотели их выпускать, но они выехали в Беларусь по поддельным документам.

"Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", — считает он.

Напомним, 18 августа журналисты Юрий Бутусов, Янина Соколова и издание "Украинская правда" писали о срыве спецоперации Службы безопасности и военной разведки по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнера", которых в итоге задержали в Беларуси.

Украинские спецслужбы якобы готовили масштабную операцию по их задержанию, для чего выманили боевиков в Беларусь. Однако, после того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

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В срыве операции, по информации журналистов, виновны председатель Офиса президента Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский, который послушал Ермака.

Информацию о причастности Украины вскоре опровергли. Также эту информацию отрицают в Офисе президента, лично Ермак, Служба внешней разведки и СБУ.

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