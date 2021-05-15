Украина строит цифровую телесеть для борьбы с информационной агрессией — Госспецсвязи

14 мая 2021 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение о необходимости создания в Украине общенациональной цифровой многоканальной телесети — MULTIPLEX MX-7.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, государственная телесеть необходима для обеспечения информационной безопасности, противодействия внешнему негативному информационному воздействию и распространения объективной информации.

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В Кабмине отмечают, что на сегодняшний день существующее покрытие не обеспечивает потребности населения отдаленных регионов страны в доступе к украинскому вещанию, которое гарантировано государством.

При этом в правительстве утверждают, что к концу текущего года доступ к качественному цифровому вещанию MX-7 будет на 95% подконтрольной территории Украины, включая приграничные регионы.

По информации Госспецвязи, к этому времени Государственная инфраструктура эфирного цифрового телевидения заработает в 158 населенных пунктах, в том числе — на приграничных территориях.

"МХ-7 будет транслировать не менее 12 каналов. Прежде всего, государственные телекомпании и Общественное вещание. Наполнение сети будет определять Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Каналы будут незакодированными", — говорится в сообщении.

Сеть MX-7 строится по технологии европейского стандарта эфирного цифрового телевидения второго поколения (DVB-T2). Вещание будет осуществляться в полосе частот метрового диапазона 174-230 МГц.

Оператором мультиплекса определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, который входит в сферу управления Госспецсвязи.

"Развитие информационной инфраструктуры — это первоочередная задача государства в условиях гибридной войны, борьбы с распространением среди граждан антиукраинских настроений и манипуляцией общественным сознанием через российские телеканалы, направленные на подрыв украинской государственности", — заявил глава Госспецвязи Юрий Щиголь.

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены увеличить мощность теле- и радиовещания на оккупированный Донбасс.

Напомним, в начале февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака — соратника Виктора Медведчука.

В рамках этого решения были заблокированы три телеканала Козака — NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Позже Зеленский ввел санкции непосредственно против Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Источник фото: Depositphotos.