Нацсовет по телевидению выдал лицензию телеканалу для Донбасса "ДОМ"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на внеочередном заседании 2 марта переоформил лицензию на спутниковое вещание государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (Киев).

Этот телеканал, изменив программную концепцию вещания, будет транслировать развлекательные передачи на временно оккупированных территориях, сообщает пресс-служба Нацсовета.

Указано, что новым логотипом телеканала является "ДОМ".

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Также решением регулятора, согласно заявлению лицензиата, был изменен перечень связанных лиц (теперь руководителем, исполняющим обязанности генерального директора, стала Юлия Островская), технические характеристики вещания, в частности, изъят спутниковый ретранслятор "Hotbird-13C".

Как отмечается, программной концепцией вещания предусмотрено 23 часа развлекательных передач и 1 час информационно-аналитических и публицистических передач.

Кроме того, в связи с переоформлением этой лицензии Национальный совет также внес изменения в некоторые свои решения, которыми ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" были выданы разрешения на временное вещание.

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Как сообщалось, власти Украины планировали в феврале 2020 года запустить канал, который будет вещать на оккупированную территорию на украинском и русском языках. Он будет работать на базе канала иновещания и будет, по словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, развлекательно-информационным.

Напомним, президент Владимир Зеленский еще накануне президентских выборов говорил о необходимости "сделать мощный русскоязычный канал и начать серьезную информационную войну". О создании украинского канала, "который бы вещал для всего русскоязычного мира", позже говорил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.