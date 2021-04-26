Верховный суд отказал зрителю 112, NewsOne и ZIK в удовлетворении иска о закрытии каналов

Кассационный суд в составе Верховного суда 26 апреля отказал в удовлетворении иска гражданину, пожаловавшемуся на закрытие вследствие применения санкции к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Как говорится в сообщении суда, он завершил рассмотрение дела №9901/22/21 по иску гражданина, обжаловавшего соответствующий указ президента Владимира Зеленского №43 от 2 февраля. Суд в удовлетворении исковых требований отказал полностью. Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.

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По данным в реестре самого суда, данный иск подавал адвокат Павел Попков.

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Кроме того, Верховный суд продолжил рассмотрение двух других дел, связанных с упомянутым указом Зеленского.

Так, по делу №9901/42/21 по иску ООО "Лидер ТВ" (один из бывших региональных телеканалов, перешедший в свое время на вещание с контентом "112 Украина") о санкциях против него суд удовлетворил заявления о самоотводе двух судей коллегии из-за отсутствия у них доступа к гостайне.

Суд объясняет, что секретные сведения содержатся в документах присланных Службой безопасности Украины в режимно-секретный отдел Верховного суда.

"Поскольку материалы, предоставленные СБУ, послужили основанием для принятия решения о применении санкций к истцу, то без их исследования нельзя полно, объективно и всесторонне выяснить обстоятельства дела и принять законное и обоснованное решение", — говорится в сообщении.

В итоге суд передал это дело для повторного автоматизированного распределения между судьями Кассационного административного суда, имеющими допуск и доступ к гостайне. Следующее заседание по делу пройдет 14 июня в 10:00.

Помимо этого, КАС продолжил рассмотрение дела №9901/34/21 по иску ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) о санкциях против него.

"В ходе судебного заседания представитель СБУ сообщил, что в адрес режимно-секретного отдела Верховного суда направлены документы, подтверждающие наличие правовых оснований для применения к истцу санкций, сведения которых составляют государственную тайну, и просил приобщить их к материалам дела. Следующее заседание по делу пройдет 14 июня в 10:00", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее санкции от 2 февраля обжаловали все их фигуранты — депутат Верховной Рады Тарас Козак и три его телеканала — NewsOne, ZIK и "112 Украина" (в том числе от лица пяти бывших региональных вещателей, перешедших на распространение его контента).

Отметим, что сразу после публикации указа Зеленского вещание данных СМИ было прекращено, а сайты оказались заблокированы (хотя "переехали" на новые адреса). С 24 апреля были заблокированы каналы этих СМИ в YouTube, чего добивалась от платформы Украина.

Однако к тому моменту журналисты трех телеканалов уже два месяца как вели на YouTube вещание под брендом "Первый независимый", данный контент транслировался и на YouTube-каналах NewsOne, ZIK и "112 Украина". В то же время телевещание новосозданного СМИ было заблокировано сразу же после его начала — уже без каких-либо санкций.

Запрет трех телеканалов поддержали США, а после разъяснительной беседы Зеленского с послами стран "Большой семерки" публичную поддержку такому шагу выразили, в частности, Великобритания и Канада.

После этих санкций последовали и санкции против соратника Козака — главы политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, его жены, жены Козака и ряда активов, которые с ними связывали. Все они также обжалованы в Верховном суде.