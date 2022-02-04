YouTube заблокировал каналы "Первый независимый" и UkrLive, заменившие собой "112 Украина", NewsOne и ZiK

Видеохостинг YouTube, являющийся подразделением американской корпорации Google, в ночь на 4 февраля заблокировал аккаунты телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, созданных на базе закрытых "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"Мы считаем эти действия цензурой. Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Мы чувствуем за собой поддержку миллионов граждан Украины, желающих жить в стране, где у людей есть право на выбор, какой канал смотреть. Где власть защищает права и свободы своих граждан, а не презирает их. Где власть беспокоится, чтобы люди жили в мире, тепле и с достоинством встречали старость. Наша миссия — говорить людям правду, какой бы горькой она ни была", — отреагировали на "Первом независимом".

Канал считает, что в Украине усилиями власти Зеленского создается монополия на информацию путем зачистки и устрашения всех оппозиционных средств массовой информации, а большинство населения тем самым "заставляют смотреть заангажированные и пропагандистские СМИ".

Вещание UkrLive на сегодня перенесено на созданный в октябре 2014 года малопопулярный YouTube-канал, ранее называвшийся MIGNEWS и публиковавший "инфоспам" из коротких видеороликов неполитического характера, а также содержащий в своем адресе кириллическую фразу "это полезно знать". Сейчас у него около 20 тысяч подписчиков.

Вещание же "Первого независимого" переехало на созданный в январе 2017 года канал, получивший к настоящему времени около 7,5 млн просмотров. Он и ранее был "запасным" для "Первого независимого": там публиковались видеоролики с высказываниями политиков и общественных деятелей, которые канал транслировал в своем эфире. У него сейчас около 10 тысяч подписчиков.

Напомним, что 28 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ООО "Телепростир" (канал UkrLive) и ООО "Тайм Медиа" (канал "Перший независимый"), а также ООО "Медиахолдинг "Новости".

При этом в указе утверждается, что 28 декабря было проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое и приняло соответствующее решение, однако о таком заседании, вопреки сложившейся практике в отношении заседаний СНБО, ничего не сообщалось публично.

Отметим, что единоличным владельцем ООО "Телепростир" осенью 2021 года стал депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич, а ООО "Тайм Медиа" является дочерней компанией для "Медиахолдинга "Новости", причем основным ее бенефициаром также значится Шуфрич, являющийся председателем комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

В свою очередь ООО "Медиахолдинг "Новости" — это компания с уставным фондом 100 грн, соучредителями которой числятся 100 человек, внесших по 1 грн. Среди них президент медиахолдинга, объединившего закрытые "112 Украина", NewsOne и ZIK, Егор Бенкендорф, телеведущие Диана Панченко, Руслан Коцаба, Павел Кужеев, Вячеслав Пиховшек, генпродюсер "112 Украина" Артем Марчевский и многие другие сотрудники указанных каналов, а также нардепы от ОПЗЖ.

Напомним, что "112 Украина", NewsOne и ZIK были отключены от телевещания 2 февраля, спустя пару часов после публикации указа Зеленского о введении санкций против них и их владельца — нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Сначала они продолжили вещать через Youtube, но впоследствии прекратили существование, перейдя на вещание под брендом "Первый независимый". В апреле YouTube и вовсе заблокировал по требованию Украины просмотр каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK на ее территории.

В то же время телевизионное вещание новосозданного СМИ было заблокировано сразу же после его старта вечером 26 февраля — уже без каких-либо санкций и объяснений со стороны властей. Однако этот канал продолжал трансляцию посредством YouTube.

Кроме того, 19 февраля СНБО решил ввести, а Зеленский ввел в действие санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, считающегося фактическим владельцем перечисленных медиа, его жены Оксаны Марченко и супруги Козака Натальи Лавренюк.

Все эти люди, а также юрлица, стоявшие за брендами "112 Украина", NewsOne и ZIK, обжаловали введение санкций в Верховном суде, однако тот решений в отношении них до сих пор не принимал.

И Медведчук, и Козак сейчас находятся под уголовным преследованием в Украине. Их подозревают в госизмене, а также покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму через передачу под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", имевшее с 2012 года спецразрешение на пользование недрами. При этом Козак, согласно озвученным СБУ еще в мае 2011 года данным, сбежал в Россию. Его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Медведчук же с мая находится под домашним арестом, причем когда его срок достиг максимально возможного, нардеп продолжил находиться под домашним арестом, но уже по новому делу, в котором его и бывшего президента Петра Порошенко подозревают в госизмене путем обеспечения поставок угля с неподконтрольной части Донбасса на подконтрольные Украине территории в конце 2014-го — начале 2015 года. При этом Порошенко, хотя и имеет тот же процессуальный статус в деле с теми же статьями подозрения, находится на свободе.