Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Тип
Важно
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский ввел санкции против телеканалов, связанных с нардепом от "ОПЗЖ" Козаком

Владимир Зеленский на пресс-марафоне 26 ноября 2021. Фото: пресс-служба
Зеленский ввел санкции против каналов Первый независимый и UkrLive. Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против компаний, в которые входят телеканалы, в том числе, медиахолдинга депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака.

Соответствующий указ главы государства опубликован на Официальном интернет-представительстве президента. 

"Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в документе. 

Согласно с приложением к указу, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются к юридическим лицам, внесенным в соответствующий список. 

В санкционный список попали три компании:

  • медиахолдинг "Новости", в который фактически входят каналы "112 Украина", "Ньюсван" и "Зик"; 
  • ООО "Тайм медиа", то есть телеканал "Первый независимый";
  • ООО "Телепростир", то есть телеканал UkrLive. 

Санкции вступают в силу со дня опубликования указа (28 декабря) и будут действовать следующие пять лет.

Напомним, в феврале этого года Зеленский подписал указ №43, вводящий в действие решение СНБО от 2 февраля о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Козака и связанных с ним юрлиц, коими выступает ряд украинских телеканалов.

Тогда санкции применили к восьми юрлицам — это ООО "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания 112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ" (все юрлица — телеканала "112 Украина"), "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) и "Новые коммуникации" (телеканал ZiK).

Позже каналы перешли на вещание под брендом "Первый независимый". Однако медиа столкнулись с новыми трудностями. В апреле YouTube заблокировал просмотр телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине.

Автор:
Вита Молодан