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Зеленский ввел санкции против телеканалов, связанных с нардепом от "ОПЗЖ" Козаком
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против компаний, в которые входят телеканалы, в том числе, медиахолдинга депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака.
Соответствующий указ главы государства опубликован на Официальном интернет-представительстве президента.
Согласно с приложением к указу, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются к юридическим лицам, внесенным в соответствующий список.
В санкционный список попали три компании:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- медиахолдинг "Новости", в который фактически входят каналы "112 Украина", "Ньюсван" и "Зик";
- ООО "Тайм медиа", то есть телеканал "Первый независимый";
- ООО "Телепростир", то есть телеканал UkrLive.
Санкции вступают в силу со дня опубликования указа (28 декабря) и будут действовать следующие пять лет.
Напомним, в феврале этого года Зеленский подписал указ №43, вводящий в действие решение СНБО от 2 февраля о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Козака и связанных с ним юрлиц, коими выступает ряд украинских телеканалов.
Тогда санкции применили к восьми юрлицам — это ООО "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания 112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ" (все юрлица — телеканала "112 Украина"), "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) и "Новые коммуникации" (телеканал ZiK).
Позже каналы перешли на вещание под брендом "Первый независимый". Однако медиа столкнулись с новыми трудностями. В апреле YouTube заблокировал просмотр телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине.