Зеленский ввел санкции против телеканалов, связанных с нардепом от "ОПЗЖ" Козаком

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против компаний, в которые входят телеканалы, в том числе, медиахолдинга депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака.

Соответствующий указ главы государства опубликован на Официальном интернет-представительстве президента.

"Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в документе.

Согласно с приложением к указу, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются к юридическим лицам, внесенным в соответствующий список.

В санкционный список попали три компании:

медиахолдинг "Новости", в который фактически входят каналы "112 Украина", "Ньюсван" и "Зик";

ООО "Тайм медиа", то есть телеканал "Первый независимый";

ООО "Телепростир", то есть телеканал UkrLive.

Санкции вступают в силу со дня опубликования указа (28 декабря) и будут действовать следующие пять лет.

Напомним, в феврале этого года Зеленский подписал указ №43, вводящий в действие решение СНБО от 2 февраля о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Козака и связанных с ним юрлиц, коими выступает ряд украинских телеканалов.

Тогда санкции применили к восьми юрлицам — это ООО "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания 112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ" (все юрлица — телеканала "112 Украина"), "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) и "Новые коммуникации" (телеканал ZiK).

Позже каналы перешли на вещание под брендом "Первый независимый". Однако медиа столкнулись с новыми трудностями. В апреле YouTube заблокировал просмотр телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине.