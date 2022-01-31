Порошенко отказался давать показания ГБР и сотрудничать со следствием

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, но через 10 минут отказался от дачи показаний следователю и покинул помещение ГБР.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Порошенко отказался подписывать протокол, что документально зафиксировано, также он отказывается сотрудничать со следствием.

"Я точно не собираюсь участвовать в этом шоу и давать какие-либо показания... Никакого сотрудничества с моей стороны не будет", — заявил политик журналистам после того, как покинул здание ГБР.

Кроме того, СМИ сообщили, что Порошенко вступил в словесный конфликт с охраной на входе в здание ГБР.

Предыдущий раз нардеп прибыл на допрос с опозданием и через 7 минут ушел, не дождавшись следователя. При этом тогда его успели зарегистрировать в "Журнале посетителей".

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене за поставки угля из "Л/ДНР".

Около месяца политик был в дипломатическом турне, вернулся в Украину только 17 января.

19 января 2022 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства и возложил на него обязанности, в частности, прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда.