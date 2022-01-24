Порошенко пришел по вызову в ГБР на 7 минут, чтобы отметиться в "журнале посетителей"

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко, которого подозревают в государственной измене, прибыл в здание Государственного бюро расследований, куда его вызывали на допрос. Однако политик через 7 минут ушел, не дождавшись следователя.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, отметив, что такие действия политика могут расцениваться, "как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей".

В качестве доказательств следствие предоставило скриншоты с камер выдеонаблюдения, на которых указано время, когда Порошенко пришел и ушел из здания ГБР.

По информации ведомства, нардеп прибыл с опозданием, и в 16:11 адвокат Порошенко позвонил по телефону следователю и сообщил об их прибытии по вызову. Через 4 минуты следователь вышел в холл помещения, однако ни подозреваемого Порошенко, ни его защитников в здании уже не было.

Адвокат пятого президента не сообщил причины такого поспешного ухода из помещения бюро, отметили в ГБР.

"Зафиксировано, что в 16:07 подозреваемый Порошенко П.А. вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16:11 его зарегистрировали в "Журнале посетителей", а в 16:14 народный депутат покинул помещение ГБР, не дождавшись следователя", - резюмировали в ГБР.

Следствие уверено, что Порошенко и адвокаты ушли из здания бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече.

Напомним, 19 января 2022 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства и возложил на него обязанности, в частности прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда.

Позже защита нардепа заявила о назначении его перекрестного допроса с Медведчуком. Однако вскоре после брифинга защитников Порошенко ГБР заявило, что новость от адвоката Ильи Новикова является ложной, перекрестный допрос его подзащитного с Медведчуком "в настоящее время не запланирован и производиться 25 января 2022 года не будет".