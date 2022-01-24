В ГБР заявляют, что Порошенко не сдал загранпаспорт по требованию суда. Адвокат нардепа все отрицает

Государственное бюро расследований заявило, что пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко, которого обвиняют в государственной измене, так и не сдал свой загранпаспорт, несмотря на требование суда. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Кроме того, суд решил, что народный депутат должен сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой загранпаспорт.

Также Порошенко по решению суда обязан отдать другие документы, дающие право на выезд из страны.

"В таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко П. А. обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени это обязательство подозреваемый не выполнил", — подчеркнули в ГБР.

В то же время адвокат пятого президента Игорь Головань заявил, что все обвинения следователей — ложь.

Отметим, в Офисе генпрокурора считают, что мера пресечения, которую суд выбрал для Порошенко, слишком мягкая. Поэтому ведомство решило обжаловать решение.

Такое же решение приняли и в ГБР, заявив, что решение суда по мере пресечения для пятого президента Украины не обеспечит соответствующего поведения подозреваемого.