Заключить Порошенко под стражу или залог в 1 млрд грн: Офис генпрокурора подал апелляцию на решение суда

Офис Генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда о применении меры пресечения в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуроры настаивают на применении в отношении народного депутата меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

Таким образом прокуратура повторяет свое первоначальное требование. Необходимость избрания меры пресечения сторона обвинения аргументировала характером уголовного производства, размером причиненного ущерба, а также имущественным положением Порошенко. По мнению прокуратуры, эта мера пресечения обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.

Печерский районный суд Киева отказался брать под стражу пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко. Вместо этого он отпустил политика под личное обязательство.

Порошенко утверждал, что обвинения против него сфальсифицированы, и попросил Печерский районный суд Киева вернуть прокуратуре ходатайство об избрании меры пресечения для него.

Государственное бюро расследований опубликовало "Обстоятельства и детали функционирования преступной схемы поставок в течение 2014-2015 годов угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины".

Напомним, что утром 17 января Порошенко вернулся в Киев после дипломатического турне продолжительностью в месяц. Печерский районный суд на протяжении 12 часов рассматривал избрание ему меры пресечения по делу о госизмене.