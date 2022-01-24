Защита Порошенко заявила о назначении его перекрестного допроса с Медведчуком. В ГБР это отрицают

Адвокат Илья Новиков заявляет, что Государственное бюро расследований запланировало на 25 января перекрестный допрос его подзащитного - депутата Верховной Рады и пятого президента Петра Порошенко - вместе с нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом он заявил на брифинге.

"Нам официально сообщают, что якобы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука. И наше мнение, что все это дело имеет целью исключительно PR-эффекты, и именно ради того, чтобы СМИ, поддерживающие позицию Офиса генпрокурора, Офиса президента, имели возможность сделать такую картинку, видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР", - сказал Новиков.

Он подчеркнул, что "играть в ту игру, которую нам предлагают, и делать вид, что там есть какие-то следователи, желающие разобраться и узнать истину", сторона Порошенко не будет, поскольку все показания Порошенко дал еще в июне 2021 года.

"От какого-либо сотрудничества со следствием мы намерены отказаться. Если следователи считают, что им нужны показания человека, которого они подозревают в совершении государственной измены, это достаточно смешно. Потому что если вы можете вести дело только когда люди дают под давлением показания сами на себя и на каких-то еще лиц, это не следствие, это что-то несерьезное. Показаний по сути - не будет", - подчеркнул юрист.

Новиков добавил, что защита советует Порошенко не участвовать вообще ни в каких следственных действиях, если о них не будет сообщено в установленные законом сроки: в частности, вызов на допрос должен осуществляться за три дня до самого допроса, причем день вызова не должен учитываться.

"Порошенко не обязан давать показания - это его право, не обязан принимать участие в следственно-процессуальных действиях - это его право. Потому любые вызовы для каких-то следственных и процессуальных действий при таких условиях - это исключительно шоу, давление и создание препятствий для политической деятельности", - добавил его коллега Игорь Головань.

Он также заявил, что исходя из более десятка постановлений, подписанных представителями Офиса генерального прокурора, у следствия уже есть доказательства виновности подозреваемых по делу, не требующие дополнительной проверки, а потому посоветовал ГБР завершать расследование и передавать дело в суд.

Однако вскоре после брифинга защитников Порошенко ГБР заявило, что новость от Новикова является ложной, и перекрестный допрос его подзащитного с Медведчуком "в настоящее время не запланирован и производиться 25 января 2022 года не будет".

Напомним, что 14 января, когда Порошенко еще был за границей, в ГБР уже допускали, что могут устроить его перекрестный допрос с Медведчуком. 17 января экс-президент вернулся в Украину, где его не стали задерживать, а позволили добровольно прибыть в суд по избранию меры пресечения. Однако, несмотря на тяжкую статью подозрения, суд решил отпустить Порошенко под личное обязательство.

При этом 10 января тот же Печерский райсуд Киев продлил домашний арест по этому делу для Медведчука. Ему еще 8 октября было сообщено о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111, а также части 2 статьи 28 и части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена и создание террористической организации, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

По мнению следствия, именно так следует трактовать то, что нынешний нардеп от ОПЗЖ в 2014-2015 годах, не занимая официальных должностей, курировал схему поставок угля с неподконтрольных территорий Украины на подконтрольные, согласовывая соответствующие вопросы с тогдашним руководством Украины и официальными лицами России.

Самому тогдашнему руководителю Украины подозрение по тем же самым статьям отправили уже дистанционно 20 декабря, после его выезда из Украины. Кроме того, подозрения по этому же делу получил бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, однако госизмену ему не вменяют.

Первым же фигурантом дела еще в сентябре стал бизнесмен Сергей Кузяра, обеспечивавший, по данным следствия, организацию упомянутых поставок угля и контролировавший оплату за него. В отличие от других фигурантов, тот успел посидеть в СИЗО, однако 12 января был выпущен под домашний арест.