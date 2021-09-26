Шуфрич стал мажоритарным акционером телеканала "Первый независимый"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ), глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Первый независимый".

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба оппозиционного политика. По словам Шуфрича, он хочет "поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была".

Шуфрич также подписал "соглашение о своем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива".

Как информирует телеканал "112 Украина", который попал под санкции СНБО, Шуфричу принадлежат 60% акций "Первого независимого", остальные 40% находятся в собственности трудового коллектива.

Телеканал создали бывшие сотрудники подсанкционных каналов, которые связывают с однопартийцами Шуфрича — Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Сами каналы были оперативно отключены от телевещания в Украине, перейдя на совместную интернет-трансляцию через свои каналы в Youtube. В то же время Украина намерена потребовать заблокировать их и там.

Зеленский при этом заявил, что это решение "не было эмоциональным, а вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов". Позже президент заявил, что данные Службы безопасности Украины, послужившие поводом для запрета трех телеканалов, пока не могут быть оглашены.

При этом согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", половина украинцев (49%) поддерживает решение властей прекратить вещание телеканалов 112, NewsOne и ZIK. В целом же 72% опрошенных поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц Украины, если их деятельность вредит интересам государства (46% однозначно поддерживают, 26% — скорее, поддерживают).