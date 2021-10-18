Политика 30 минут назад

Медведчук в обмен на украинцев: Зеленский предложил вариант возвращения пленных из РФ

Зеленский считает, что такой обмен возможен в том случае, если у кума Путина обнаружат гражданство Российской Федерации

Владимир Зеленский. Фото: скриншот YouTube/ICTV Владимир Зеленский. Фото: скриншот YouTube/ICTV
Владимир Зеленский. Фото: скриншот YouTube/ICTV

Депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом в связи с подозрением в государственной измене, могут обменять на пленных граждан Украины, находящихся в местах заключения в Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ICTV.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, такую возможность он видит только в том случае, если у Медведчука обнаружат российское гражданство.

"Господин Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство (скажем так, вполне возможно), то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", — сказал Зеленский.

Читайте также:
СБУ отработает версию о причастности Порошенко и Гонтаревой к угольной схеме Медведчука

Напомним, депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем посредничества в организации поставок угля с не подконтрольных Украине территорий Донбасса на подконтрольную территорию.

Нардепу инкриминируют статью 111 и часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

В СБУ считают, что при посредничестве Медведчука был организован сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, "используя полномочия Национального банка Украины и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР".

Стоит отметить, что с 13 мая Медведчук находится под домашним арестом по делу, где ему вменяют госизмену, а также покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ОБСЕ свернула свою работу в оккупированном Донецке
ОБСЕ свернула свою работу в оккупированном Донецке
Украинским аграриям предоставят господдержку за орошение земли
Украинским аграриям предоставят господдержку за орошение земли
Сербия увеличила для граждан Украины срок безвизовых поездок
Сербия увеличила для граждан Украины срок безвизовых поездок
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. ОБСЕ свернула свою работу в оккупированном Донецке

  3. Разведка США в шоке: Китай запустил гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар

  4. Организация здравоохранения — это не мое: Комаровский дважды отказал Зеленскому

  5. В Киеве арестовали Театр юного зрителя

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...