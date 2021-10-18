Медведчук в обмен на украинцев: Зеленский предложил вариант возвращения пленных из РФ

Депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом в связи с подозрением в государственной измене, могут обменять на пленных граждан Украины, находящихся в местах заключения в Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ICTV.

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По его словам, такую возможность он видит только в том случае, если у Медведчука обнаружат российское гражданство.

"Господин Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство (скажем так, вполне возможно), то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", — сказал Зеленский.

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Напомним, депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем посредничества в организации поставок угля с не подконтрольных Украине территорий Донбасса на подконтрольную территорию.

Нардепу инкриминируют статью 111 и часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

В СБУ считают, что при посредничестве Медведчука был организован сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, "используя полномочия Национального банка Украины и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР".

Стоит отметить, что с 13 мая Медведчук находится под домашним арестом по делу, где ему вменяют госизмену, а также покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму.