Суд заборонив діяльність партії Мураєва "Наші"

Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня заборонив діяльність партії "Наші", яку Міністерство юстиції України включило до списку проросійських політичних сил та головою якої є екс-депутат Верховної Ради Євген Мураєв.

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Про це повідомляє громадська організація "Рух ЧЕСНО".

Майно партії та всіх її організацій, згідно з рішенням суду, передається державі, проте рішення ще може бути оскаржено у Верховному Суді.

Аргументи Міністерства про заборону партії поки що громадськості невідомі, оскільки колегія суддів не допустила на засідання журналістів та представників громадськості.

Євген Мураєв у 2006 році вперше став депутатом Харківської обласної ради від партії "Віче", а у 2010 переобрався до облради вже від "Партії Регіонів". Від неї він уперше пройшов до парламенту 2012 року, а 2014 року Мураєв знову переміг на 181 окрузі, вже як самовисуванець. У парламенті політик приєднався до фракції "Опозиційний блок", діяльність якої в Україні вже заборонена судом.

У 2017 році Євген Мураєв спільно з ще одним держзрадником Вадимом Рабиновичем почав розвивати партію "За життя", проте після приходу до неї Віктора Медведчука у 2018 році залишив політсилу.

У жовтні 2018 року Мураєв одночасно запустив рекламну кампанію своєї нової політичної партії "Наші" та нового телеканалу "Наш".

Щоправда, на позачергових парламентських виборах 2019 балотувався за списком "Опозиційного блоку", але партія не пройшла до парламенту.

22 січня 2022 року Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що Росія планує окупувати Україну та поставити на чолі її Мураєва. Як Росія, і сам екс-нардеп це спростували. Зазначимо, що Росія в грудні 2018 року ввела проти Мураєва санкції .

Рада національної безпеки та оборони України 11 лютогоухвалила рішення запровадити санкції проти телеканалу "Наш", після чого його відключили від мовлення.

Після російського вторгнення Мураєв зник із медійного простору. За даними ЗМІ, він виїхав до Росії.

Нагадаємо, восьмий апеляційний адміністративний суд 8 червня заборонив діяльність політична партія "Опозиційний блок". Як йдеться у рішенні суду, майно партії та всіх її осередків має бути передано державі.

Зазначимо також, що Верховна Рада 3 квітня ухвалила загалом законопроект №7172-1, який передбачає прискорений розгляд судами питань про заборону партій, а також конфіскацію всього їхнього майна після такої заборони. У середині травня закон підписав і Зеленський.