В Украине запретили первую из пророссийских партий

Восьмой апелляционный административный суд 8 июня запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок". Как говорится в решении суда, опубликованном движением "Чесно", имущество партии и всех ее ячеек должно быть передано государству.

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В то же время это решение пока не вступает в законную силу, поскольку может быть обжаловано в Верховном суде в течение 20 дней со дня официального обнародования на сайтах Министерства юстиции и Верховной Рады.

В случае апелляции такой вопрос должен быть рассмотрен коллегией Кассационного административного суда Верховного суда не менее чем из пяти судей. И их решение уже будет окончательным и не подлежать обжалованию.

Напомним, что 18 марта Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о приостановке на период военного положения какой-либо деятельности ряда партий, которые власти рассматривают в качестве пророссийских. Министерству юстиции было поручено немедленно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности этих политсил.

Такими политсилами были определены "Оппозиционная платформа – При жизни", Партия Шария, "Держава", "Левая оппозиция", Прогрессивная социалистическая партия Украины, "Союз левых сил", Социалистическая партия Украины, "Социалисты", "Оппозиционный блок", "Наши и "Блок Владимира Сальдо".

Отметим также, что Верховная Рада 3 апреля приняла в целом законопроект №7172-1, предусматривающий ускоренное рассмотрение судами вопросов о запрете партий, а также конфискацию всего их имущества после такого запрета. В середине мая закон подписал и Зеленский.

В конце мая Минюст подал иски о запрете указанных партий. В частности, тогда на 8 июня было назначено заседание по делу о запрете "Оппоблока", а на 16 июня - по трем партиям - ОПЗЖ, Партии Шария и "Левой оппозиции".