В Україні заборонили першу з проросійських партій

Восьмий апеляційний адміністративний суд 8 червня заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок". Як ідеться у рішенні суду, опублікованому рухом "Чесно", майно партії та всіх її осередків має бути передано державі.

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Натомість це рішення поки не набирає законної сили, оскільки може бути оскаржене у Верховному суді протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення на сайтах Міністерства юстиції та Верховної Ради.

У випадку апеляції аке питання має бути розглянуто колегією Касаційного адміністративного суду Верховного суду не менше ніж з п’яти суддів. І їх рішення вже буде остаточним і не підлягати оскарженню.

Нагадаємо, що 18 березня Рада національної безпеки і оборони прийняла, а президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про призупинення на період воєнного стану будь-якої діяльності низки партій, які у владі розглядають в якості проросійських. Міністерству юстиції було доручено негайно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності цих політсил.

Такими політсилами були визначені "Опозиційна платформа - За життя", Партія Шарія, "Держава", "Ліва опозиція", Прогресивна соціалістична партія України, "Союз лівих сил", Соціалістична партія України, "Соціалісти", "Опозиційний блок", "Наші" та "Блок Володимира Сальдо".

Зазначимо також, що Верховна Рада 3 квітня прийняла в цілому законопроект №7172-1, який передбачає прискорений розгляд судами питань про заборону партій, а також конфіскацію всього їхнього майна після такої заборони. У середині травня закон підписав і Зеленський.

В кінці травня Мінюст подав позови про заборону зазначених партій. Зокрема, тоді на 8 червня було призначено засідання у справі щодо "Опоблоку", а на 16 червня - щодо трьох партій - ОПЗЖ, Партії Шарія та "Лівої опозиції".