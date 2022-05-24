Суд открыл производства о запрете пророссийских партий: когда первые заседания

Восьмой апелляционный административный суд 23 мая открыл производства по ряду дел о запрете деятельности политических партий, которых руководство Украины считает пророссийскими.

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Об этом сообщает Министерство юстиции. Так, открыто производство по запрету Социалистической партии Украины, "Блока Владимира Сальдо", "Союза левых сил", "Оппозиционной платформы - За жизнь", Прогрессивной социалистической партии Украины, Партии Шария, партий "Оппозиционный блок", "Наши", "Социалисты", "Держава" и "Левая оппозиция".

Последним восьми партиям в качестве меры обеспечения исков Минюста суд также запретил до вынесения решений по сути совершать финансовые операции, а банкам предписал не проводить расходные операции этих политсил. Также суд запретил как-либо перерегистрировать офис ПСПУ на улице Крещатик, 42-А в Киеве.

При этом в пресс-службе самого суда утверждают, что упомянутый запрет применен не к "Оппоблоку", а к ОПЗЖ. Также отмечается, что Нацагентству по предотвращению коррупции запрещено до вступления решения по сути в законную силу перечислять ОПЗЖ бюджетные средства для ведения ею уставной деятельности.

Дата заседания по делу назначена пока только в отношении "Оппоблока" - 8 июня в 14:00 в зале №1, ОПЗЖ - 16 июня в 10:00 в том же зале, "Левой оппозиции" - в тот же день в 12:00, а также Партии Шария - в 14:00. Адрес суда: Львов, улица Саксаганского, 13.

Кроме того, суд открыл производство по делу о запрете партии "Справедливости и развития", которая не упоминалась в решении властей о приостановке деятельности на период военного положения, однако ликвидировать которую среди прочих партий все же захотел Минюст.

Напомним, что 18 марта Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о приостановке на период военного положения любой деятельности вышеупомянутых партий. Министерству юстиции было поручено безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности этих политсил.

Отметим также также, что Верховная Рада 3 апреля приняла в целом законопроект №7172-1, предусматривающий ускоренное рассмотрение судами вопросов о запрете партий, а также конфискацию всего их имущества после такого запрета. В середине мая закон подписал и Зеленский.

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