Минюст подал судебный иск о запрете пророссийских партий, - Малюська

После официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских политических партий Министерство юстиции подало соответствующий иск в Восьмой апелляционный административный суд во Львове.

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Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает пресс-служба Минюста.

"Иск касается не только ОПЗЖ, но и других партий, упомянутых в решении СНБО. Необходимая доказательная база собрана. Наиболее полной она является по деятельности ОПЗЖ, потому что эта партия наиболее активно занимала пророссийскую позицию и коммуницировала ее", - отметил министр.

Он сообщил, что первые судебные решения о запрете деятельности пророссийских партий ожидаются летом, поэтому суд должен рассмотреть в течение месяца дело в первой инстанции. Если будет апелляционная жалоба, она будет рассматриваться максимум месяц.

"Кроме того, мы будем внимательно следить за членами запрещенных политических партий и любые новые партии, созданные ими, могут быть также запрещены, если будут вести подобную деятельность", - отметил Малюська.

Что касается конкретных политиков, как пояснил министр, к ним также могут быть применены меры ответственности.

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"Если политик способствовал агрессору, войскам агрессора, поддерживал агрессию и т.д., к такому лицу могут быть применены санкции в виде блокирования активов по решению СНБО, а затем, по иску органов государственной власти в Высший антикоррупционный суд, активы таких лиц могут быть конфискованы в доход государства. И это только один из способов привлечения к ответственности пророссийских политиков", - сказал он.

Напомним, что в Украине запретили деятельность пророссийских партий.