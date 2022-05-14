В Украине запретили деятельность пророссийских партий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность пророссийских партий.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Основаниями для запрета политических партий является оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации и/или Республики Беларусь против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта или гражданской войны.

Предполагается, что в случае запрета судом политической силы имущество, средства и другие активы переходят в собственность государства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Стоит отметить, что Верховная Рада Украины на заседании 3 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект №7172-1, которым запретила деятельность пророссийских политических партий.

Ранее Рада приостановила деятельность парламентской фракции пророссийской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". При этом вскоре ее нардепы решили создать депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".