В Україні заборонили діяльність проросійських партій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє діяльність проросійських партій.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Підставами для заборони політичних партій є виправдання, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії Російської Федерації та/або Республіки Білорусь проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту чи громадянської війни.

Передбачається, що у разі заборони судом політичної сили, майно, кошти та інші активи переходять у власність держави.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його публікації.

Варто зазначити, що Верховна Рада України на засіданні 3 травня ухвалила у другому читанні та загалом законопроект №7172-1, яким заборонила діяльність проросійських політичних партій.

Раніше Рада призупинила діяльність парламентської фракції проросійської партії "Опозиційна платформа – життя". При цьому невдовзі її нардепи вирішили створити депутатську групу "Платформа за життя та мир".