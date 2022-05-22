Мін'юст подав судовий позов щодо заборони проросійських партій, - Малюська

Після офіційної публікації закону про заборону діяльності проросійських політичних партій Міністерство юстиції подало відповідний позов до Восьмого апеляційного адміністративного суду у Львові.

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Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає прес-служба Мін'юсту.

"Позов стосується не тільки ОПЗЖ, а й інших партій, згаданих у рішенні РНБО. Необхідна доказова база зібрана. Найповнішою вона є у діяльності ОПЗЖ, тому що ця партія найбільш активно займала проросійську позицію та комунікувала її", - зазначив міністр.

Він повідомив, що перші судові рішення щодо заборони діяльності проросійських партій очікуються влітку, тому суд має розглянути протягом місяця справу у першій інстанції. Якщо буде апеляційна скарга, вона розглядатиметься максимум місяць.

"Крім того, ми уважно слідкуватимемо за членами заборонених політичних партій і будь-які нові партії, створені ними, можуть бути також заборонені, якщо будуть вести подібну діяльність", - зазначив Малюська.

Щодо конкретних політиків, як пояснив міністр, до них також можуть бути застосовані заходи відповідальності.

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"Якщо політик сприяв агресору, військам агресора, підтримував агресію тощо, до такої особи можуть бути застосовані санкції у вигляді блокування активів за рішенням РНБО, а потім за позовом органів державної влади до Вищого антикорупційного суду, активи таких осіб можуть бути конфісковані у дохід держави. І це лише один із способів притягнення до відповідальності проросійських політиків", - сказав він.

Нагадаємо, що в Україні заборонили діяльність проросійських партій.