Опрос: 90% украинцев поддерживают лишение мандатов депутатов от пророссийских партий, 86% - их запрет

90% украинцев поддерживают гипотетическое лишение мандатов депутатов от пророссийских партий, 4% выступают против, 4% относятся к этому вопросу безразлично, а 2% затрудняются с выражением мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6 апреля.

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В частности, на западе Украины такой шаг поддерживают 97%, в центре - 92%, на юге и востоке - по 83% респондентов. Среди молодежи до 35 лет "за" высказались 90%, среди лиц 36-50 лет - 92%, а среди тех, кому более 50 лет - 89%.

Кроме того, опрос показал, что запрет пророссийских партий в Украине поддерживает 86% респондентов, а 8% высказались против этого. Еще около 4%, опять-таки, заявили, что им все равно, а порядка 2% затруднились с ответом.

В западных регионах страны такой запрет поддерживают 94%, в центральных - 88%, в южных - 82%, в восточных (Харьковская область и Донбасс) - 73%. Среди молодых респондентов за это выступают 84%, среди пожилых - 85%, а вот граждане 36-50 лет и в этом вопросе более радикальны: среди них сторонников запрета 91%.

Опрос был проведен среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

В то же время в вопросе "Рейтинга", задававшемся респондентам, не уточняется, касается ли он законодательного запрета партий по определенным признакам или судебного запрета каких-то конкретных существующих политсил.

Напомним, что 28 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7172-1, предусматривающий ускоренное рассмотрение судами вопросов о запрете партий, а также конфискацию всего их их имущества после такого запрета.

Отметим, что 18 марта Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о приостановке на период военного положения любой деятельности ряда партий. Министерству юстиции было поручено безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности данных партий.

Таковыми определены "Оппозиционная платформа - За жизнь", Партия Шария, "Держава", "Левая оппозиция", Прогрессивная социалистическая партия Украины, "Союз левых сил", Социалистическая партия Украины, "Социалисты", "Оппозиционный блок", "Наши" и "Блок Владимира Сальдо".

ОПЗЖ при этом является парламентской партией имеет вторую по численности фракцию в Раде. Также эта политсила заняла третье место по числу голосов на выборах как областных, так и районных советов и советов местных общин в октябре 2020 года. Суммарно партия имеет в советах разного уровня 3,4 тысячи депутатов.

Среди непарламентских партий из приведенного списка представительство в ряде местных советов трех уровней имеют Партия Шария, "Оппоблок" и "Блок Владимира Сальдо" (последняя только в Херсонской области). Отметим, что основатель последней - бывший мэр Херсона Сальдо - поучаствовал в крайне немногочисленной акции в поддержку российской оккупации, проведенной в оккупированном облцентре 13 марта.

Кроме того, по итогам выборов-2020 в двух местных советах (Южное, Зеленодольск) оказалась представлена партия "Наши", а еще в трех (Геническ, Коростень, поселок Березнеговатое) — "Левая оппозиция".