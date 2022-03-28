Нардепы предлагают конфисковать все имущество партий при их запрете

35 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту определить, что в случае запрета судом той или иной партии имущество, денежные средства и другие активы этой партии и ее структурных образований переходят в собственность государства, что должно быть отражено в соответствующем решении суда.

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Соответствующий законопроект №7172-1 был внесен в Раду 28 марта, сообщила в своем Telegram-канале возглавившая группу инициаторов нардеп от "Слуги народа" и представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря. При этом текст документа на сайте парламента пока не доступен.

"Зарегистрирован проект закона, который будет определять процедуру и последствия запрета пророссийских партий... В условиях военного положения дела о запрете политической партии как суду первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов", — сообщила Совгиря.

В свою очередь решения о запрете партий можно будет обжаловать в апелляционном порядке в Верховном суде: дело должна будет рассматривать коллегия Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Это решение уже будет окончательным и не подлежащим обжалованию.

Предусмотрено, что решение по административному делу о запрете партии суд первой инстанции должен будет принять в течение месяца после открытия производства по делу. Суд апелляционной инстанции также должен будет рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

Напомним, что 18 марта Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о приостановке на период военного положения любой деятельности ряда партий. Министерству юстиции было поручено безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности данных партий.

Таковыми определены "Оппозиционная платформа - За жизнь", Партия Шария, "Держава", "Левая оппозиция", Прогрессивная социалистическая партия Украины, "Союз левых сил", Социалистическая партия Украины, "Социалисты", "Оппозиционный блок", "Наши" и "Блок Владимира Сальдо".

ОПЗЖ при этом является парламентской партией имеет вторую по численности фракцию в Раде. Также эта политсила заняла третье место по числу голосов на выборах как областных, так и районных советов и советов местных общин в октябре 2020 года. Суммарно партия имеет в советах разного уровня 3,4 тысячи депутатов.

Среди непарламентских партий из приведенного списка представительство в ряде местных советов трех уровней имеют Партия Шария, "Оппоблок" и "Блок Владимира Сальдо" (последняя только в Херсонской области). Напомним при этом, что бывший мэр Херсона Сальдо поучаствовал в крайне немногочисленной акции в поддержку российской оккупации города 13 марта.

Кроме того, по итогам выборов-2020 в двух местных советах (Южное, Зеленодольск) оказалась представлена партия "Наши", а еще в трех (Геническ, Коростень, поселок Березнеговатое) — "Левая оппозиция".

В социологические опросы же в последние месяцы перед войной все соответствующие службы включали три политсилы из перечисленных — ОПЗЖ, "Наших" и Партию Шария.

Напомним также, что в отношении основателя последней, видеоблогера Анатолия Шария, Служба безопасности Украины выдвинула подозрения в госизмене еще год назад, мотивируя это тем, что некоторые его высказывания цитировались на российских ток-шоу.

Впоследствии Министерство юстиции инициировало запрет Партии Шария, попытавшись выдать подозрение Шарию, не имеющему к ней формального отношения, за основание для этого. При этом даже министр Денис Малюська признавал, что запретить партию будет нелегко. Судебные же заседания по вопросу о запрете партии до войны ни к каким юридическим последствиям для нее так и не привели.