Зеленский распорядился заблокировать "зеркала" сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 декабря 2021 года, предусматривающее блокировку всех "зеркал" сайтов новостных интернет-изданий "Страна.ua" и "Шарий.net". Об этом говорится в указе главы государства №57 от 16 февраля.

В частности, в пункт о "других санкциях" в отношении главреда "Страны.ua" Игоря Гужвы, ООО "Смарт медиамережа" и ее владелицы Любови Лукашиной, а также ООО "Ласмак" и ее владелицы Анны Солнцевой введена необходимость блокирования интернет-провайдерами доступа к сайтам strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, а также другим ресурсам, обеспечивающим доступ к порталу "Страна.ua" и идентичным ему по содержанию.

Кроме того, в пункт о "других санкциях" в отношении ООО "Информационное агентство "Шарий.net" и его владелицы Аллы Бондаренко, а также в отношении ее дочери и главреда издания Ольги Бондаренко (Шарий) и ее мужа и популярного видеоблогера Анатолия Шария введена необходимость блокирования интернет-провайдерами доступа к сайту sharij.online и другим ресурсам, обеспечивающим доступ к порталу "Шарий.net" и идентичным ему по содержанию.

До этого санкции в отношении упомянутых медиаресурсов, введенные в августе 2021 года в день рождения Шария, предусматривали блокировку только сайтов strana.ua и sharij.net, а также сайта Партии Шария.

Отметим, что сам блогер и его жена проживают ныне в городе Рода-де-Бара в Каталонии (Испания), откуда дистанционно руководят своими интернет-СМИ и партией. Гужва же, в свою очередь, руководит "Страной.ua" также дистанционно, проживая в Вене (Австрия).

Еще в феврале 2021 года Служба безопасности Украины предъявила против Шария подозрения в госизмене ввиду того, что некоторые его высказывания цитировались на российских ток-шоу.

Впоследствии Министерство юстиции инициировало запрет Партии Шария, попытавшись выдать подозрение Шарию, не имеющему к ней формального отношения, за основание для этого. При этом даже министр Денис Малюська признавал, что запретить партию будет нелегко. На сегодня ни попытка уголовного преследования лично Шария, ни попытка запрета основанной им политсилы не пришли к какому-либо итогу и юридическим последствиям.

Помимо этого, Зеленский упомянутым указом признал ошибочность санкций против трех других лиц, в то же время заменив их в соответствующих документах на других граждан.

В частности, вместо гражданки Рыбаковой Юлии Алексеевны 18 марта 1984 года рождения из Токмака Запорожской области, которую приняли за члена действующей под российской юрисдикцией "избирательной комиссии" Бахчисарайского района Крыма, санкции введены против ее полной тезки 14 октября 1979 года рождения, зарегистрированной как раз в Бахчисарае.

Кроме того, вместо Коваленко Натальи Валерьевны 8 апреля 1986 года рождения из поселка Черноморское Одесской области, принятой за члена "избирательной комиссии" Центрального района Симферополя, аналогичные санкции введены против ее полной тезки 17 августа 1971 года рождения, прописанной в Симферополе.

Также из-под санкций вывели гражданина Лещенко Вадима Анатольевича из Дебальцево Донецкой области (ныне под контролем "ДНР"), вместо которого под санкции попал его тезка по фамилии Лященко из Луганска, который значится как бывший с 2015 года сотрудником "Министерства государственной безопасности ЛНР", а с 2016 года - "заместителем генпрокурора ЛНР".

Напомним также, что еще в октябре 2021 года появилась информация, что утверждаемые на заседаниях СНБО санкции Зеленский вводит против посторонних лиц, в частности стало известно, что в санкционный список иностранцев, объявленных "ворами в законе" и криминальными авторитетами, попало по меньшей мере 108 случайных людей. В СНБО сообщили, что в итоге ошибки были устранены, а восемь сотрудников МВД, готовивших эти решения, понесли за это наказание.