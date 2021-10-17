У Зеленского проверяют, как к "ворам в законе" приписали сотню человек

В Офисе Президента Украины (ОПУ) устанавливают обстоятельства внесения в санкционный список более 100 человек, которых "по ошибке" причислили к "ворам в законе".

Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, проверяется, могли ли быть такие действия умышленными, передает Deutsche Welle.

"В настоящий момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства, как допускались нарушения и были ли они умышленными. Эта проверка еще не закончилась", — подчеркнул Подоляк.

На другие вопросы по обстоятельствам подготовки и принятия решения, исправления ошибок и возможных последствий ситуации он не ответил.

Советник главы ОПУ добавил, что сейчас аппарат СНБО проводит проверку и впоследствии должен проинформировать обо всех результатах.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что восемь человек, причастных к оформлению санкционных списков по криминалитету, были наказаны: часть из них освободили из рядов министерства внутренних дел, двух — понизили в должностях в министерстве.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 14 мая решил ввести санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранных криминальных авторитетов с запретом на въезд в Украину и принудительным выдворением тех из них, кто в ней находится.

15 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании утвердил План обороны Украины, стратегию биологической безопасности и защиты страны, а также одобрил санкции против 237 человек.

Как заявил на брифинге Данилов, СНБО одобрил санкции против людей, которые участвовали в подготовке выборов в Госдуму Российской Федерации на Донбассе и в Крыму.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины запустил базу данных всех физических и юридических лиц, против которых Украина ввела санкции.

Так, за 2021 год, согласно опубликованным данным, санкции были введены президентом Владимиром Зеленским против 1657 человек.