Число украинцев, исключающих восстановление дружбы с россиянами, за месяц выросло в полтора раза — до 64%

Уже 64% украинцев считают в принципе невозможным восстановление дружественных отношений с россиянами через некоторое время после окончания войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6 апреля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Еще 22% респондентов полагают, что такой сценарий возможен лет через 20-30, 7% — через 10-15 лет, а 4% считают, что такое восстановление возможно уже в течение нескольких лет.

При этом уже большинство опрошенных не верят в восстановление таких отношений во всех макрорегионах. В частности, на востоке Украины (Харьковская область и Донбасс) в это в принципе не верят 51% опрошенных, а на западе — 76%.

Отметим, что согласно опросу, проведенному "Рейтингом" 8-9 марта, этот вариант ответа выбрали лишь 42% респондентов, в частности 36% на юге, 38% на востоке, 49% на западе.

Новый же опрос был проведен по той же методологии среди 1200 респондентов путем телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Напомним также, что это же исследование показало, что число жителей Украины, считающих русских и украинцев одним народом, за чуть более чем восемь месяцев с момента прошлого аналогичного опроса упало впятеро — до 8%.