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Число украинцев, исключающих восстановление дружбы с россиянами, за месяц выросло в полтора раза — до 64%
Уже 64% украинцев считают в принципе невозможным восстановление дружественных отношений с россиянами через некоторое время после окончания войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6 апреля.
Еще 22% респондентов полагают, что такой сценарий возможен лет через 20-30, 7% — через 10-15 лет, а 4% считают, что такое восстановление возможно уже в течение нескольких лет.
При этом уже большинство опрошенных не верят в восстановление таких отношений во всех макрорегионах. В частности, на востоке Украины (Харьковская область и Донбасс) в это в принципе не верят 51% опрошенных, а на западе — 76%.
Отметим, что согласно опросу, проведенному "Рейтингом" 8-9 марта, этот вариант ответа выбрали лишь 42% респондентов, в частности 36% на юге, 38% на востоке, 49% на западе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Новый же опрос был проведен по той же методологии среди 1200 респондентов путем телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.
Напомним также, что это же исследование показало, что число жителей Украины, считающих русских и украинцев одним народом, за чуть более чем восемь месяцев с момента прошлого аналогичного опроса упало впятеро — до 8%.