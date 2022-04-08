Число жителей Украины, считающих русских и украинцев одним народом, за 8 месяцев упало впятеро — опрос

Лишь 8% жителей Украины еще считают русских и украинцев одним народом, при этом 91% так не считают. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6 апреля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Среди тех, кому за 50, первого мнения придерживаются 13% респондентов, а среди молодежи до 35 лет — лишь 3%. На востоке Украины так считают 23% опрошенных, на юге — лишь 9%, а на западе — всего 3%.

Напомним, что опрос, проведенный "Рейтингом" в конце июля 2021 года, показал, что одним народом русских и украинцев считал 41% респондентов, в частности большинство жителей востока (65%) и юга Украины (56%).

В целом с тех пор время самоидентификация украинцев изменилась кардинально и в других аспектах: доля людей, считающих себя "на 10 баллов из 10" гражданами Украины, выросла с 49% до 90%, считающих себя европейцами — с 7% до 25%.

В то же время доля тех, кто вообще ни на сколько не считает себя советским человеком, подскочила с 47% до 74%. Также опрос показал, что по максимуму считают себя жителями своего региона 85% опрошенных.

Опрос был проведен среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.