Кількість жителів України, що вважають росіян та українців одним народом, за 8 місяців впала вп'ятеро — опитування

Лише 8% жителів України ще вважають росіян та українців одним народом, при цьому 91% так не вважають. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня.

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Серед тих, кому за 50, першої думки дотримуються 13% респондентів, а серед молоді до 35 років – лише 3%. На сході України так вважають 23% опитаних, на півдні – лише 9%, а на заході – всього 3%.

Нагадаємо, що опитування, проведене "Рейтингом" наприкінці липня 2021 року, показало, що одним народом росіян та українців вважав 41% респондентів, зокрема більшість жителів сходу (65%) та півдня України (56%).

Загалом з того часу самоідентифікація українців змінилася кардинально і в інших аспектах: частка людей, які вважають себе "на 10 балів з 10" громадянами України, зросла з 49% до 90%, а тих, які вважають себе європейцями, — з 7% до 25%.

Водночас, частка тих, хто взагалі ні на скільки не вважає себе радянською людиною, підскочила з 47% до 74%. Також опитування показало, що максимально вважають себе жителями свого регіону 85% опитаних.

Опитування було проведене серед 1200 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з вірогідністю 0,95 не перевищує 2,8%.