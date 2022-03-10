42% украинцев считают невозможным восстановление дружественных отношений с россиянами после войны — опрос

42% украинцев считают в принципе невозможным восстановление дружественных отношений с россиянами после войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

В то же время чуть более половины все же считает это возможным спустя некоторое время: 22% — через 20-30 лет, 18% — через 10-15 лет, 12% — в течение нескольких лет после окончания войны.

В частности, на западе Украины в последний вариант верят лишь 7%, а на юге — 17%. С другой стороны, абсолютно невозможным восстановление отношений считают 49% жителей запада и 36% юга.

Среди тех, у кого есть родственники в России, невозможным восстановление отношений между украинцами и россиянами считают 39%, а среди тех, у кого таких родственников нет, — 46%.

Также опрос показал, что 40% украинцев считают, что в России войну с Украиной поддерживает большинство жителей, 26% — что там ее поддерживает меньшинство, а 27% считают, что мнения в РФ разделились поровну. Еще 7% респондентов ответить затруднились.

При этом разница в ответах на этот вопрос между теми, у кого есть родственники в России, и теми, у кого их нет, практически отсутствует. В разрезе макрорегионов Украины разница в ответах также несущественна: везде относительное большинство считает, что в РФ войну поддерживает большинство граждан (в частности, так думают 34% опрошенных на востоке, 41% на западе и 43% в центре).

Опрос был проведен 8-9 марта среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Отметим также, что этот опрос показал, что 62% украинцев считают недостаточной военную помощь Украине со стороны западных союзников, а 90% опрошенных требуют продолжения давления Украины на НАТО по введению бесполетной зоны в ее воздушном пространстве. Верят же в победу над РФ 92% опрошенных.