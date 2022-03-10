42% українців вважають неможливим відновлення дружніх відносин з росіянами після війни — опитування

42% українців вважають у принципі неможливим відновлення дружніх стосунків із росіянами після війни. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

У той же час трохи більше половини все ж таки вважає це можливим через деякий час: 22% — через 20-30 років, 18% —через 10-15 років, 12% —протягом декількох років після закінчення війни.

Зокрема, на заході України в останній варіант вірять лише 7%, а на півдні – 17%. З іншого боку, абсолютно неможливим відновлення відносин вважають 49% жителів заходу та 36% півдня.

Серед тих, хто має родичів у Росії, неможливим відновлення відносин між українцями та росіянами вважають 39%, а серед тих, у кого таких родичів немає, — 46%.

Також опитування показало, що 40% українців вважають, що в Росії війну з Україною підтримує більшість жителів, 26% — що там її підтримує меншість, а 27% вважають, що думки в РФ розділилися порівну. Ще 7% респондентів відповісти не змогли.

При цьому різниця у відповідях на це питання між тими, хто має родичі в Росії, і тими, у кого їх немає, практично відсутня. У розрізі макрорегіонів України різниця у відповідях також несуттєва: всюди відносна більшість вважає, що у РФ війну підтримує більшість громадян (зокрема, так думають 34% опитаних на сході, 41% на заході та 43% в центрі).

Опитування було проведене 8-9 березня серед 1200 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Зазначимо також, що це опитування показало, що 62% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні з боку західних союзників, а 90% опитаних вимагають продовження тиску України на НАТО щодо запровадження безпольотної зони у її повітряному просторі. Вірять же у перемогу над РФ 92% опитаних.