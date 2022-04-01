Рада намерена признать режим в России неонацистским и запретить символику его агрессии против Украины

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7214 о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, а также акта агрессии против Украины со стороны РФ как государства-террориста. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), за такое решение на заседании 1 апреля проголосовало 311 депутатов.

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Документ предусматривает также запрет на пропаганду символики, которая используется вооруженными и другими военными формировании России в войне против Украины.

В частности, предусмотрен запрет использования СМИ для этих целей и запрет на деятельность партий, действия которых нацелены на такую пропаганду. При этом символику войны против Украины нельзя будет использовать в названиях любых юридических лиц, а не только партий.

В закон о борьбе терроризме парламент намерен внести новое определение, согласно которому государством-террористом является государство, которое официально и открыто, с использованием собственных вооруженных сил и/или других государственных военных формирований осуществляет террористические акты. Пропаганду российского режима также Рада хочет признать формой терроризма.

Авторами законопроекта является группа из 19 депутатов из разных фракций во главе с Николаем Княжицким ("Батькивщина"). Среди соавторов значатся, в частности, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Елизавета Богуцкая ("Слуга народа"), София Федина ("Евросолидарность"), Гео Лерос, представительница "Свободы" Оксана Савчук и ряд нардепов из фракций "Батькивщина" и "Голос".

Напомним также, что 28 марта в Раду был внесен другой законопроект о запрете символики, используемой Россией в ее войне против Украины, основным автором которого значится Железняк. Однако его парламент не рассматривал.

Помимо этого, как сообщил Железняк, 1 апреля Рада также приняла 302 голосами в первом чтении законопроект №7172-1 о конфискации имущества партий в случае их запрета в Украине.

Напомним, что 18 марта Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о приостановке на период военного положения любой деятельности ряда партий, включая ОПЗЖ и Партии Шария. Министерству юстиции было поручено безотлагательно принять меры по их запрету.