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Рада намерена признать режим в России неонацистским и запретить символику его агрессии против Украины
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7214 о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, а также акта агрессии против Украины со стороны РФ как государства-террориста. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), за такое решение на заседании 1 апреля проголосовало 311 депутатов.
Документ предусматривает также запрет на пропаганду символики, которая используется вооруженными и другими военными формировании России в войне против Украины.
В частности, предусмотрен запрет использования СМИ для этих целей и запрет на деятельность партий, действия которых нацелены на такую пропаганду. При этом символику войны против Украины нельзя будет использовать в названиях любых юридических лиц, а не только партий.
В закон о борьбе терроризме парламент намерен внести новое определение, согласно которому государством-террористом является государство, которое официально и открыто, с использованием собственных вооруженных сил и/или других государственных военных формирований осуществляет террористические акты. Пропаганду российского режима также Рада хочет признать формой терроризма.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Авторами законопроекта является группа из 19 депутатов из разных фракций во главе с Николаем Княжицким ("Батькивщина"). Среди соавторов значатся, в частности, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Елизавета Богуцкая ("Слуга народа"), София Федина ("Евросолидарность"), Гео Лерос, представительница "Свободы" Оксана Савчук и ряд нардепов из фракций "Батькивщина" и "Голос".
Напомним также, что 28 марта в Раду был внесен другой законопроект о запрете символики, используемой Россией в ее войне против Украины, основным автором которого значится Железняк. Однако его парламент не рассматривал.
Помимо этого, как сообщил Железняк, 1 апреля Рада также приняла 302 голосами в первом чтении законопроект №7172-1 о конфискации имущества партий в случае их запрета в Украине.
Напомним, что 18 марта Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о приостановке на период военного положения любой деятельности ряда партий, включая ОПЗЖ и Партии Шария. Министерству юстиции было поручено безотлагательно принять меры по их запрету.