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Раде предложили приравнять символику поддержки агрессии РФ к коммунистической и нацистской

Фото: "Министерство культуры Республики Крым"
Акция сторонников агрессии РФ в Судаке. Фото: "Министерство культуры Республики Крым"

14 депутатов Верховной Рады, большинство из которых представляют фракцию "Голос", предлагают парламенту запретить символику поддержки военной агрессии России против Украины. Соответствующий законопроект №7220 они внесли в Раду 28 марта.

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В частности, предлагается дополнить соответствующей нормой статью 436-1 Уголовного кодекса, касающейся изготовления или распространения коммунистической или нацистской символики. За это, напомним, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без нее.

Закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов предлагается также дополнить соответствующими нормами, прописав, что символикой поддержки военной агрессии РФ против Украины следует считать флаги, символы, изображения или другую атрибутику, памятники, памятные знаки, надписи, в которых изображается символика, размещавшаяся на военной технике РФ во время военной агрессии против Украины.

Предусмотрено, что запрет не будет распространяться на случаи использования данной символики в музеях, на тематических выставках, в библиотечных фондах, в ходе научных исследований и распространении их результатов, на оригиналах боевых знамен, при изложении или реконструкции исторических событий, в частных коллекциях и частных архивных собраниях.

Также данную символику можно будет демонстрировать, если это не ведет к пропаганде военной агрессии РФ против Украины, в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, а также в произведениях искусства, созданных после вступления в силу закона, если он будет принят.

Кроме того, аналогичное дополнение предлагается ввести в другие законы, где прописаны запреты, связанные с отсылкой к коммунистическому и нацистскому режимам.

В частности, это законы о прессе; об информагентствах; об охране прав на знаки для товаров и услуг; о госрегистрации юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований; о географических названиях; об общественных объединениях; о присвоении юрлицам имен людей, названий праздников и исторических событий.

В то же время проект закона не описывает конкретно, как именно выглядит символика поддержки российской военной агрессии против Украины. Отметим, однако, что большинство российской вторгшейся в Украину военной техники имеет обозначение в виде буквы Z, которая стала активно использоваться сторонниками вторжения вместо кириллической буквы "З", в том числе ее строчного варианта "з".

Напомним при этом, что 24 марта Рада ввела уголовную ответственность за пособничество государству-агрессору, то есть России, а тремя неделями ранее уголовную ответственность за коллаборационизм (в Уголовном кодексе данные понятия разграничены, в том числе от понятия государственной измены).

Автор:
Тимофей Беспятов