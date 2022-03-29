Раді запропонували прирівняти символіку підтримки агресії РФ до комуністичної та нацистської

14 депутатів Верховної Ради, більшість із яких представляють фракцію "Голос", пропонують парламенту заборонити символіку підтримки військової агресії Росії проти України. Відповідний законопроєкт №7220 вони внесли до Ради 28 березня.

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Зокрема пропонується доповнити відповідною нормою статтю 436-1 Кримінального кодексу щодо виготовлення або розповсюдження комуністичної чи нацистської символіки. За це, нагадаємо, передбачено покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк із конфіскацією майна або без неї.

Закон про засудження комуністичного та нацистського режимів пропонується також доповнити відповідними нормами, прописавши, що символікою підтримки військової агресії РФ проти України слід вважати прапори, символи, зображення чи іншу атрибутику, пам'ятники, пам'ятні знаки, написи, в яких зображується символіка, що розміщувалася на військовій техніці РФ під час військової агресії проти України.

Передбачено, що заборона не буде поширюватися на випадки використання цієї символіки в музеях, на тематичних виставках, у бібліотечних фондах, у ході наукових досліджень та розповсюдженні їх результатів, на оригіналах бойових знамен, під час викладення чи реконструкції історичних подій, у приватних колекціях та приватних архівних зібраннях.

Також цю символіку можна буде демонструвати, якщо це не веде до пропаганди військової агресії РФ проти України, у посібниках, підручниках та інших матеріалах наукового, освітнього та навчального характеру, а також у творах мистецтва, створених після набуття чинності законом, якщо він буде прийнятий.

Крім того, аналогічне доповнення пропонується ввести до інших законів, де прописані заборони, пов'язані з відсиланням до комуністичного та нацистського режимів.

Зокрема це закони про пресу; про інформагентства; про охорону прав на знаки для товарів та послуг; про держреєстрацію юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань; про географічні назви; про громадські об'єднання; про присвоєння юрособам імен людей, назв свят та історичних подій.

Водночас проєкт закону не описує конкретно, як саме виглядає символіка підтримки російської військової агресії проти України. Зазначимо, однак, що більшість російської військової техніки, що вторглася в Україну, має позначення у вигляді літери Z, яка стала активно використовуватися прихильниками вторгнення замість кириличної літери "З", у тому числі її варіанту "з".

Нагадаємо при цьому, що 24 березня Рада запровадила кримінальну відповідальність за посібництво державі-агресору, тобто Росії, а трьома тижнями раніше кримінальну відповідальність за колабораціонізм (у Кримінальному кодексі дані поняття розмежовані, у тому числі від поняття державної зради).