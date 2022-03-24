Рада ввела кримінальну відповідальність за допомогу армії РФ та окупаційним адміністраціям

Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за допомогу державі-агресору, тобто Росії. За ухвалення в цілому відповідного законопроекту №7186 на засіданні 24 березня проголосувало 350 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Документ вводить до Кримінального кодексу нову статтю 111-2, яка описує цей злочин як умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора з метою заподіяння шкоди Україні.

Під такими діями розуміється реалізація чи підтримка рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; будь-яке співробітництво, включаючи збір, підготовку та/або передачу матеріальних ресурсів або інших активів представникам держави-агресора, його збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації.

За це вводиться покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без неї. При цьому ця стаття не застосовується до громадян самої держави-агресора.

Розслідувати справи за цією статтею буде Служба безпеки України. Також Рада внесла нову статтю 111-2 до списку тих, за якими можна проводити спеціальне (заочне) розслідування, якщо підозрюваний ховається від слідства за кордоном.

Крім того, Рада визначила утримання під вартою єдино можливим запобіжним заходом для підозрюваних за статтями КК, що стосуються безпеки держави, а саме 109 - 114-1, 258 - 258-5, 260, 261, 437 - 442.

Нагадаємо також, що 3 березня Рада ухвалила в цілому законопроекти №5143 та №5144, що стосуються боротьби з колабораціонізмом. Зокрема, до Кримінального кодексу було введено статтю 111-1 "Колабораційна діяльність". 14 березня закони підписав президент Володимир Зеленський.

Джерело фото: ua.depositphotos.com