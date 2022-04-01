Рада має намір визнати режим у Росії неонацистським та заборонити символіку його агресії проти України

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект №7214 про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, а також акта агресії проти України з боку РФ як держави-терориста. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), за таке рішення на засіданні 1 квітня проголосувало 311 депутатів.

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Документ передбачає також заборону пропаганди символіки, яка використовується збройними та іншими військовими у формуванні Росії у війні проти України.

Зокрема, передбачено заборону використання ЗМІ для цих цілей та заборону діяльності партій, дії яких націлені на таку пропаганду. При цьому символіку війни проти України не можна буде використовувати у назвах будь-яких юридичних осіб, а не тільки партій.

До закону про боротьбу з тероризмом парламент має намір внести нове визначення, згідно з яким державою-терористом є держава, яка офіційно і відкрито, з використанням власних збройних сил та/або інших державних військових формувань здійснює терористичні акти. Пропаганду російського режиму Рада також хоче визнати формою тероризму.

Авторами законопроекту є група з 19 депутатів із різних фракцій на чолі з Миколою Княжицьким ("Батьківщина"). Серед співавторів значаться, зокрема, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Єлизавета Богуцька ("Слуга народу"), Софія Федина ("Євросолідарність"), Гео Лерос, представниця "Свободи" Оксана Савчук та низка нардепів із фракцій "Батьківщина" та "Голос ".

Нагадаємо також, що 28 березня в Раду було внесено інший законопроект про заборону символіки, що використовується Росією у її війні проти України, основним автором якого є Железняк. Проте його парламент не розглядав.

Крім цього, як повідомив Железняк, 1 квітня Рада також ухвалила 302 голосами у першому читанні законопроект №7172-1 про конфіскацію майна партій у разі їхньої заборони в Україні.

Нагадаємо, що 18 березня Рада національної безпеки і оборони прийняла, а президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про призупинення на період воєнного стану будь-якої діяльності низки партій, включаючи ОПЗЖ та Партії Шарія. Міністерству юстиції було доручено негайно вжити заходів щодо їх заборони.