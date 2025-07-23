Трамп підписав найбільшу торговельну угоду в історії з Японією: які умови

Президент США Дональд Трамп уклав торговельну угоду з Японією, яка знижує мита на імпорт автомобілів і звільняє Токіо від тарифів на інші товари в обмін на пакет інвестицій та позик у розмірі 550 мільярдів доларів. Також угоди підписані з Філіппінами та Індонезією.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Угода з Японією

Зазначається, що угода з Японією стала найважливішою з моменту оприлюднення масштабних глобальних мит Трампа у квітні.

Критично важливий автомобільний сектор Японії, на який припадає понад чверть експорту США, отримає зниження існуючих тарифів з 25% до 15%. Мита, які мали бути запроваджені на інші японські товари з 1 серпня, будуть також знижені до 15%.

Ця заява призвела до зростання японського фондового індексу Nikkei понад 3% до найвищого рівня за рік, а акції автовиробників, зокрема Toyota зросли більш ніж на 14%, а Honda майже на 12%.

Трамп акцентував, що Японія розпочне активну торгівлю з США у таких секторах, як автомобілебудування, вантажний транспорт, рис та інші види сільськогосподарської продукції.

У дописі в соціальній мережі Truth Social він зазначив, що це найбільша торговельна угода в історії, а Америка завжди буде підтримувати чудові відносини з Японією".

Угода з Індонезією та Філіппінами

Окрім того, як пише CNN, Трамп повідомив про укладення торговельних домовленостей з Індонезією та Філіппінами. Обидві угоди передбачають встановлення 19-відсоткових мит на імпортовану продукцію з цих країн. Водночас американські товари, які експортуватимуться до Індонезії та Філіппін, звільнятимуться від митного оподаткування.

Оголошення про підписання угод прозвучало після зустрічі Трампа з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом у Білому домі. Підбиваючи підсумки переговорів, Трамп зазначив: "Це був чудовий візит, ми уклали торговельну угоду".

Тарифи Трампа

Раніше Трамп оголосив про плани запровадити єдину тарифну ставку у розмірі 10% або 15% для понад 150 країн, з якими Сполучені Штати мають торговельні відносини.

Попри гучні заяви, Трамп залишає можливість для окремих країн укласти двосторонні угоди, які могли б знизити заплановані тарифи.

Трамп вже уклав торговельну угоду з В'єтнамом. Вона передбачає менші мита на імпорт в’єтнамських товарів та нульове мито для США.

Крім того, Сполучені Штати підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний договір з Індією.