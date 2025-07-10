Трамп встановив 50% мита на імпорт із Бразилії після сварки з президентом Лулою да Сілвою

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США запровадять 50% мита на весь імпорт з Бразилії після того, як цього тижня посварився зі своїм бразильським колегою Лулою да Сілвою, який назвав його небажаним "імператором"

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Чому посварилися президенти

У своєму листі американський лідер пов’язав запровадження мит зі ставленням Бразилії до колишнього президента Жаіра Болсонару, якого судять за звинуваченням у змові з метою державного перевороту, щоб не допустити Лулу да Сілву до влади у 2023 році.

У листі йдеться, що мита були запроваджені "частково через підступні атаки Бразилії на вільні вибори та фундаментальні права американців на свободу слова".

У понеділок Лула да Сілва виступив проти Трампа після того, як американський лідер пригрозив запровадити додаткові 10% мита на групу країн БРІКС, які він назвав "антиамериканськими".

"Світ змінився. Ми не хочемо імператора", - заявив Лула да Сілва журналістам під час саміту БРІКС у Ріо-де-Жанейро, коментуючи можливість запровадження тарифів проти країн групи.

Президент Бразилії вже відреагував на нові мита, заявивши, що на них будуть вжиті відповідні заходи.

Після оголошення про нові заходи бразильський реал посилив падіння і знизився більш ніж на 2% щодо долара. Удару зазнали й акції великих компаній – зокрема, виробника літаків Embraer та нафтогазового гіганта Petrobras.

Також Лула да Сілва опублікував розгорнутий допис у соцмережах, заявивши, що звинувачення Трампа у несправедливій торгівлі між країнами – неправдиві. Він наголосив, що саме США мають позитивне сальдо у торгівлі з Бразилією.

США ризикують залишитися без кави

Як пише Reuters, США є другим за величиною торговельним партнером Бразилії після Китаю, і тарифи є значним збільшенням у порівнянні з 10%, оголошеними у квітні. У листі Трампа йдеться про те, що 50%-ві тарифи почнуть діяти з 1 серпня і будуть відокремлені від усіх галузевих тарифів.

Близько третини спожитої в США кави – а це найбільший споживач цього напою у світі – походить із Бразилії, яка є провідним світовим виробником кави. За даними галузевих об’єднань, щорічний експорт бразильської кави до США становить близько 8 мільйонів мішків.

Понад половина апельсинового соку, який продається в США, також надходить із Бразилії, яка контролює 80% світової торгівлі цим продуктом. Крім того, південноамериканський сільськогосподарський гігант постачає до США цукор, яловичину, етанол та інші товари.

Раніше Трамп запровадив мита щодо Малайзії, Казахстану, Південної Африки, Лаосу, М'янми, Сербії, Бангладешу, Індонезії, Боснії та Тунісу. Також з 1 серпня діятимуть 25% тарифи на товари з Японії та Південної Кореї.